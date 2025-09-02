Ni al vapor ni salteadas con ajo: las judías verdes están inmediatamente mejor preparadas al estilo Laurent Mariotte

Con el final del verano llega también la vuelta a la rutina. Septiembre es un mes en el que muchas personas buscan platos más ligeros, saludables y fáciles de preparar para equilibrar los excesos de las vacaciones. Los mercados se llenan de productos de temporada -como los higos o las judías verdes- que invitan a probar combinaciones frescas y diferentes.

Es ahí donde entra la propuesta de Laurent Mariotte, comunicador gastronómico y presentador del programa "Petits plats en équilibre", un espacio culinario de referencia en Francia. Mariotte se ha ganado al público con recetas rápidas y accesibles, siempre basadas en productos frescos y de temporada, pensadas para quienes quieren comer bien sin pasar horas en la cocina.

Judías verdes con un giro inesperado

Las judías verdes suelen servirse de formas muy tradicionales: al vapor con mantequilla, salteadas con ajo o con tomate. Pero Mariotte propone reinventarlas en una ensalada que une lo vegetal, lo dulce y lo crujiente. La clave está en combinarlas con higos frescos, queso de oveja y almendras tostadas, aderezadas con una vinagreta de miel y balsámico.

El resultado es un plato que rompe con la rutina culinaria: fresco, equilibrado y con el contraste perfecto entre sabores y texturas.

Ingredientes para 4 a 6 personas

500 g de judías verdes

6 higos frescos

120 g de tomme de brebis (queso de oveja)

40 g de almendras enteras

Para la vinagreta:

1 cucharadita de miel

1 cucharada de vinagre balsámico

3 cucharadas de aceite de oliva

Sal en escamas y pimienta al gusto

Paso a paso

Preparar las judías. Retira los extremos, cuécelas 8 minutos en agua con sal y enfríalas en agua con hielo para mantener el color y la textura crujiente.

Retira los extremos, cuécelas 8 minutos en agua con sal y enfríalas en agua con hielo para mantener el color y la textura crujiente. Tostar las almendras. Saltéalas en una sartén sin aceite hasta dorarlas y pícalas ligeramente.

Saltéalas en una sartén sin aceite hasta dorarlas y pícalas ligeramente. Cortar los ingredientes. Lava los higos y pártelos en cuartos; corta el queso en bastones.

Lava los higos y pártelos en cuartos; corta el queso en bastones. Hacer la vinagreta. Mezcla la miel, el vinagre balsámico, el aceite, la sal y la pimienta.

Mezcla la miel, el vinagre balsámico, el aceite, la sal y la pimienta. Montar la ensalada. Combina judías, higos, queso y almendras. Justo antes de servir, añade la vinagreta.

Una ensalada de fin de verano

En palabras del propio Mariotte, "el higo se entiende muy bien con la judía verde". El resultado es una ensalada ideal como plato único, ligero o como guarnición sorprendente, perfecta para aprovechar la temporada de higos y dar un aire renovado a un clásico de la cocina casera.