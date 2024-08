Un verano rosado: El gran rosado navarro

Vayamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Nos encantan los vinos rosados navarros. Adoramos a los elaboradores como Gonzalo Celayeta, que pone parte de su alma y de su creatividad para dejar legado y hechuras hermosas y además en este caso, con un sencillo pero perdurable homenaje a su hija de la que lleva su nombre. Igualmente nos encanta ese territorio navarro de la Baja Montaña, una zona situada a los pies de los Pirineos, entre la Foz de Lumbier y la de Arbayún. En definitiva, nos apasiona todo lo que hace el creador y este tipo de vinos de saltarina felicidad. Un bodeguero que domina lo que hace y por eso le gusta.

Pero estamos hartos de los comentaristas del vino. Quizá de nosotros mismos. Nunca diremos que este vino es gastronómico, porque si lo decimos nos quemamos en la hoguera de las vanidades absurdas ​de la enología actual. Que lo sepan los lectores avezados, todos los vinos son gastronómicos, salvo que uno sea un monje abulense y tome el vino como lavativa o para no ofender a Santa Teresa de Jesús.

Chanzas o provocaciones aparte, lo que nos importa no es lo que se cuente si no lo que se bebe, porque si de eso se trata, la crianza que como elemento diferencial maneja Gonzalo, es argumento para disfrutar sin tasa ni cupo de este vino. Muy envolvente y goloso, de verdaderos y envolventes volúmenes. Una de esas versiones de rosado con estructura auténticamente vinosa. La huella de Aitana es un reto para catas a ciegas. Con la suficiente capacidad seductora para que en La Olla pamplonesa se agote cualquier mes, que no sea julio. De los que se termina uno la botella sin darse cuenta. Por encima de cualquier roneo y amor filial, esta botella encierra testimonio de amor por la tierra y de la saga eterna de los rosados navarros. No sé si es el mejor, no sé si es gastronómico, pero me flipa.

Bodega:

Gonzalo Celayeta wines

Vino:

La huella de Aitana

D.O.:

Navarra

Pvp:

11,50 euros

gonzalocelayawines.com