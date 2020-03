Alejandra Rubio se emociona al ver a su madre, Terelu Campos

Alejandra Rubio ha acudido como cada fin de semana a 'Viva la vida’, el programa donde trabaja como colaboradora. Allí, la influencer ha tenido la oportunidad de hablar sobre cómo celebró su cumpleaños en plena cuarentena, y es que la benjamina de las Campos, cumplió 20 años el 24 de marzo. Aunque ha sido una fecha triste, puesto que no ha podido celebrarlo en compañía, Alejandra ha confesado que “lo he llevado bastante bien, pero no me ha hecho mucha gracia”. Y es que la joven se encuentra confinada con una de sus íntimas amigas.

La nieta de María Teresa Campos ha relatado además, que el primero en felicitarla fue su amigo Álex Gibaja, pero después no podía ser otra que su madre. Por ello, Emma García ha conectado en directo, a través de videollamada, desde ‘Viva la vida’ con Terelu, la madre de Alejandra. Un emotivo momento que ha hecho que la joven se emocionase al ver a su madre: Con los ojos vidriosos, ambas se han saludado tras esta difícil cuarentena separadas. Y es que madre e hija mantienen una relación muy férrea.

Alejandra Rubio, protagonista de la última polémica

Desde que Alejandra Rubio y su ex novio, el DJ Álvaro Lobo, rompieran el pasado mes de febrero; los rumores sobre posibles nuevos noviazgos de la pequeña de Las Campos, no paran de suceder. Al parecer, y según contó Rafa Mora, la joven habría tenido un tonteo con Carlos, un amigo del colaborador mientras estaba con su ex novio Lobo.

Pero no contento con esto, Mora anunció que la hija de Terelu Campos y Suso Álvarez están enrollados. "Por la persona que me lo ha contado, esto es 100% real”, ha dicho Rafa Mora, pese a que Suso lo ha desmentido. Unas declaraciones que no han gustado a Alejandra y que desataron una guerra entre el DJ y ella.