Bigote Arrocet, en compañía pero aislado, en un barco en Panamá

Nada se sabía de Bigote Arrocet desde que, tras su polémica ruptura con Maria Teresa Campos, el humorista decidió dejar nuestro país y emprender un nuevo viaje cruzando el Atlántico, cuando en España se decretaban las medidas de confinamiento obligatorio.

Aprovechando que su juicio por la paternidad de Alex Ledgard, que iba a celebrarse el 18 de marzo en el el juzgado de primera instancia de Madrid, fue cancelado debido al cierre de los juzgados, Bigote decidió poner tierra de por medio y salir de España. El 10 de marzo, Bigote era visto por última vez en el aeropuerto de Barajas y allí el humorista confirmaba que ponía rumbo a Panamá para alejarse así de la crisis sanitaria que está viviendo España a causa del coronavirus.

Su destino era Panamá, pero hizo escala en Miami, donde también fue fotografiado por los paparazzis. Después se le perdió la pista y no ha sido hasta ahora cuando ha trascendido su aventura a la prensa gracias al testimonio de un amigo que ha hablado con la revista Semana.

Según publica Semana en exclusiva Edmundo se encuentra en una complicada situación, aislado y sin poder salir de Panamá, tras decidir las autoridades marítimas cerrar el Canal de Panamá al transporte marítimo para evitar propagar la epidemia. Al parecer, Edmundo se había embarcado en un crucero, pero el barco no pudo atravesar el canal por lo que su viaje se ha visto truncado.

El cómico Tony Antonio, colega e íntimo amigo de Bigote, desvela dónde está Edmundo con quién habla por Whatsapp

Ha sido otro humorista, Tony Antonio, quien ha confirmado a la revista Semana cómo y dónde se encuentra el ex de Maria Teresa Campos, de quién no se sabía nada desde que abandonara España hace 20 días. El cómico que se encuentra en su casa de Los Ángeles de San Rafael junto a su esposa pasando la cuarentena, se mantiene en contacto por Whatsapp con Bigote.

“He podido hablar con él.-confirma Tony a Semana- Lo último que me ha dicho es que están en Panamá, aunque encerrado. Sé que habían cogido un barco y que les habían hecho regresar”. Aunque habla en plural, cuando es preguntado por la compañía de Edmundo el humorista asegura desconocer con quien se encuentra:“Creo que está solo, no sé. Al final está muy acostumbrado a viajar solo y también a vivir solo por lo que no estará llevándolo muy mal."

Aunque según Tony Antonio, Bigote “está bien”, desconoce los motivos que le llevaron a marcharse a Panamá, si bien desde Semana se apunta a que su viaje estuvo motivado por asuntos de negocios. Al parecer, el humorista tiene intereses económicos en el país, si bien no se especifica si se encuentra en un hotel o recluido en su camarote. Lo que sí está claro es que deberá permanecer en Panamá, a más de 8200 kilómetros de España, hasta que finalice la cuarentena.

Según su gran amigo, pese a la distancia, Arrocet se mantiene en contacto con todos sus amigos y está al tanto de la difícil situación que se vive en España: “Está pendiente de que toda la gente que conoce esté bien”.