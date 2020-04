Alfonso Merlos rompió con Marta López dos semanas antes de la “pillada”

Que una se entere de que su pareja le es infiel, evidentemente, es un plato de muy mal gusto, pero más si esa infidelidad queda demostrada en una videollamada de un canal de youtube, “Estado de alarma”, en la que se coló una mujer semidesnuda, pasando a espaldas del periodista. La imagen salía difuminada a propósito para ocultar su identidad.

Aquí ofrecemos las versiones de las dos partes. Mientras Marta se siente humillada, Alfonso asegura que su relación sentimental con la tertuliana ya estaba finiquitada desde hace semanas. Pero las imágenes están ahí y ya se rumorea que la “misteriosa” mujer es otra periodista de un programa matinal sabatino de Telecinco, a la que Marta conoce perfectamente. Y cuyo nombre podría empezar por A. Según varios medios de comunicación se trataría de Alexia Rivas, reportera del programa ‘Socialité’, que presenta María Patiño.

Alexia ya ha respondido a los rumores de su posible vinculación sexual con Merlos: “La gente habla mucho, eso dice más de ellos que de mí. Hace meses que rompí con una persona. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando tú estás en tu casa vas vestida como quieres, y si tienes piscina vas a bañarte en bikini. He hablado con Alfonso, estamos bien los dos, muy tranquilos y muy contentos”.

Aunque otras fuentes indican que existiría un segundo “ligue”, una chica que se llama Gema, a la que se ha visto con Merlos últimamente en distintas localizaciones, como el centro comercial La Vaguada, de Madrid.

Marta nos dice que “comprenderás que no confío lo más mínimo en Alfonso, visto lo visto, ¿no le has visto en ese vídeo con una señora detrás desnuda? Pues no hay nada más que decir. Y sé perfectamente quién es esa chica, te lo aseguro…”.

- Se habla de la existencia de dos mujeres.

- Es posible… Creo que una de ellas se llama Gema y la otra es más joven y la tenemos muy cerca… Y puedes publicar lo que te digo.

Marta manifiesta, muy dolida, que “tengo asumidos los ‘cuernos’ y ya me da igual que sean con una que con dos. El daño está hecho. Y soy lo suficientemente mayor como para saber que a quien le tiene que avergonzar esta historia no es a mí".

- Vamos, que no hay vuelta atrás…

- ¿Tú que crees? Obviamente ya no estoy con él. No cabe una reconciliación.

Por su parte, Alfonso desconectó su teléfono nada más descubrirse la presunta infidelidad. Pero los compañeros de la revista ‘Diez Minutos’ pudieron encontrarle y sacarle las siguientes declaraciones: “Dentro de la situación estoy bien, de momento no quiero hablar, ni tan siquiera aclarar la situación, porque ni lo que se está publicando y diciendo se ajusta a la realidad… Cuando pasen unos días todo quedará más despejado y se verá realmente lo que pasó… Marta y yo no hemos roto ahora, porque la relación en los términos en los que existió, ya no existía. Creo que me has entendido, y en su momento ciertas cosas se verán con más claridad”.

Los dos protagonistas de esta desagradable historia se conocieron en el plató del programa de Telecinco, ‘Ya es mediodía’, donde ambos colaboran, y comenzaron su relación sentimental a finales del 2019. El vídeo en cuestión se convirtió rápidamente en trending topic, pero ya ha sido censurado y eliminado de youtube. Claro que, el escándalo no ha podido pararse.

Javier Negre, responsable de ‘Estado de alarma’, ha salido en defensa de su amigo Alfonso: “Quiero mostrar mi apoyo a Alfonso Merlos, que está viendo cómo se está usando por algunos un tema personal para ajustar cuentas pendientes, por haber sido uno de los valientes periodistas que ha desestabilizado al Gobierno del bulo con sus informaciones…" Y envió otro mensaje para Marta López: “También quiero trasladar mi máximo aprecio personal a Marta, que, al igual que Alfonso, es amiga personal y una persona fantástica. Ambos son dos de las mejores personas que he conocido en mi vida y les desearé siempre lo mejor”.