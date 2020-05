Tania Llasera abandona el confinamiento por un pequeño accidente doméstico

View this post on Instagram

Hello Kitties...Cosas que pasan...golpes nocturnos que te obligan a ir al dentista y todo. Me ha parado la policía 2 veces por no estar en mi horario en la calle, lo cual me parece perfecto. 👌 MADRID vayamos con cuidado por favor. Día no se cual ya. He dejado de contar los días. Será como el día 55? Desde el 11 de marzo... #hellokitty #golpe #tirita #dentista