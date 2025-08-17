Robert De Niro: 82 años, una vida de cine y un corazón español

Robert De Nirono necesita presentación. Con más de seis décadas en el cine y una filmografía que lo consagra como mito viviente de Hollywood, el intérprete de "Taxi Driver" o "El Padrino II" sopla hoy 82 velas. Lo hace con la serenidad de quien ya lo ha logrado todo en la gran pantalla, pero también con la energía de un hombre que se resiste a la jubilación y que ha encontrado en España un escenario perfecto para escribir un nuevo capítulo de su vida.

El actor neoyorquino se mueve entre rodajes -su último trabajo, "The Alto Knights", se estrenó hace apenas unos meses- y un imperio hotelero que ya pisa fuerte en nuestro país. De Niro lo repite siempre que puede: España lo inspira, lo seduce y lo atrapa. Lo dijo en 2018 a "El País" y lo reafirmó en 2022, durante el congreso gastronómico Madrid Fusión, cuando rindió pleitesía a nuestro producto estrella: "Esto no es una comida, es algo increíble que recomendaría a cualquiera", dijo sobre el jamón ibérico.

Próxima apertura en Madrid

Ese entusiasmo lo llevó a unir fuerzas con el chef Nobu Matsuhisa y el productor Meir Teper para fundar la cadena Nobu Hotels, un concepto que fusiona la elegancia japonesa con la personalidad del destino en el que se asienta. Y España, por supuesto, se ha convertido en uno de los enclaves predilectos del proyecto. El debut llegó en 2017 con Nobu Hotel Ibiza Bay, un refugio luminoso frente a la bahía de Talamanca. Le siguieron Marbella, Barcelona y, más recientemente, San Sebastián y Sevilla. La próxima parada ya tiene nombre y apellidos: Nobu Hotel Madrid, previsto para los próximos meses, que transformará un edificio en pleno barrio de las Cortes con restaurante, rooftop y un spa de última generación.

El Nobu, proyecto en el que está involucrado Robert De Niro, abrirá en Alcalá 26 Jesús G. Feria La Razon

El propio Matsuhisa recuerda con humor su primer encuentro con el actor: "Cuando lo conocí no sabía ni quién era ni qué hacía. ¡Ni me sonaba su nombre! Luego, claro, descubrí quién era Robert De Niro. Ahora, por supuesto, lo conozco bien", confesó en una entrevista. Una anécdota que refleja la naturalidad con la que ambos han construido una sociedad que combina negocio, lujo y amistad.

Pero España para De Niro no es solo una apuesta empresarial, también un placer personal. Hace apenas unas semanas disfrutaba de una comida en Marbella junto a Tiffany Chen, su pareja, y el matrimonio formado por Antonio Banderas y Nicole Kimpel. El lugar elegido: MC Beach, el chiringuito del icónico Marbella Club Hotel, donde degustaron los sabores mediterráneos frente al mar. Un plan sencillo pero cargado de simbolismo: el actor más neoyorquino de todos celebra sus 82 años cada vez más español, entre jamón ibérico, amigos de lujo y proyectos que siguen ampliando su legado.