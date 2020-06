Anita Matamoros pasa de nuevo por quirófano

View this post on Instagram

Hola amores🤍 como muchos me habéis notado, efectivamente llevo un vendaje en el pecho ✨ nada malo! Gracias por preocuparos btw. Me he vuelto a operar el pecho con los mejores del mundo, Yordo y Gigi Oyola en @clinicabruselas ya que había tenido un problema y debido a mi fisionomía pues se me había juntado el escote haciendo un efecto como si fuese sinmastia sin serlo (en el vídeo lo explico TODO: recuperación, dolor, tamaño, motivo...) y bueno, no me gustaba y dije, ya que me opero... que al menos me guste! Pues dicho y hecho, el jueves me operé de nuevo para quitarme un poco y corregir ese defecto 🤍🙏🏽 estoy estupendamente desde el minuto 0 del post operatorio 🤗 espero aclararos todo en el vídeo😊 tema precios y tipos de cirugías, o cosas más técnicas, preguntadles por Instagram en su perfil @clinicabruselas que os atenderán sin problema 🙈☺️