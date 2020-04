Anita Matamoros operada de urgencia por un percance

La hija de Makoke y Kiko Matamoros ha subido un vídeo a su cuenta de Instagram en el que se puede apreciar a la joven con medio rostro paralizado y algo inflamado. El motivo no es otro que una cirugía de urgencia por un problema en su boca, y es que tal y como ha contado Anita, tenía prevista la operación, pero se canceló debido a la crisis del coronavirus. Ahora, debido a un golpe en un diente “falso" que tenía, la joven ha tenido que ser operada de urgencia.

“Ayer me tuvieron que operar de urgencia porque desde hace muchos años llevo un diente falso, que va pegado a los otros dos de al lado. Me tenían que poner un implante, pero me tenían que rellenar con hueso y me cancelaron la cita por el coronavirus y me di un golpe en casa”, ha comenzado contando Anita su percance, “me abrieron, me colocaron el hueso de la muela del juicio y me dieron quince puntos. Por eso estoy algo inflamada.”

“Sigo teniendo el diente falso, pero en unos meses me podré poner el implante. Vosotros no lo veíais, pero tenía el asunto muy feo, por fin me han podido operar”, dice contenta. “Llevo varios días sin deciros nada por aquí y he pensado que es una tontería y no pasa nada. No estoy acomplejada, me río. ¡Vivan los defectos que es lo que nos hacen perfectos!”, ha concluído la influencer.

Un mensaje que ha tranquilizado a todos sus fans. Y es que como bien dice la propia Anita Matamoros, que ha tenido un gesto muy sincero hacia sus seguidores, “hay que reírse de este tipo de cosas y nunca tomarlas como un drama”.