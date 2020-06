Mireia Belmonte: “Si la vacuna tarda quiero que la gente pueda comer cada día”

«Jamás en mi vida había estado 66 días sin nadar. Como mucho, las dos semanas o tres que tenemos de vacaciones y siempre te metes en la piscina de algún amigo. Pero, bueno, hay que sacar lo positivo de todo y aceptar lo que viene. Yo vivo en el piso de mis padres de toda la vida y con el material que he ido reuniendo pues he hecho pesas, cardio y visualizaciones, intentando hacerme a la idea de las sensaciones que tendría cuando tuviera la suerte de volver a la piscina».

En lo que duran cuatro o cinco inspiraciones, Mireia Belmonte García (29), olímpica desde los 17 y con más metales en casa que en una de empeño, se revela para LA RAZÓN como digna hija de Jose y Paqui, emigrantes andaluces con los que parece haberse entrenado en humildad, constancia y generosidad. Es jueves 4 de junio. Desde el 18 de mayo, la que fuera medalla de oro de 200 metros mariposa en los Juegos de Río 2016 se ejercita a doble jornada en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat (Barcelona), desde que el confinamiento hizo que abandonara el habitual, en Sierra Nevada (Granada). Esta tarde toca descanso acuático, pero la sirena de Badalona lleva toda la semana zambullida en otro charco: el de poner en marcha una iniciativa solidaria, #AguantaLaRespiración, en colaboración con la Federación Española del Banco de Alimentos (FESBAL). «La idea es conseguir la mayor cantidad de comida para hacerla llegar a la gente y surgió hace tiempo –nos confiesa–. Estábamos en pleno encierro, viendo la que se avecinaba y empecé a pensar qué podía hacer para ayudar. Entonces, hablé con Hyundai y acordamos colaborar para el banco de alimentos. Jugando con que soy nadadora se nos ocurrió un reto divertido y a mi medida». Tras mes y medio de trabajo crearon un nuevo filtro de Instagram, que simula que estás debajo del agua y contabiliza el tiempo que resistes sin respirar. «Cuantas más personas hagan el reto, más kilos se aportarán al banco de alimentos –continúa–. De momento, Hyundai va a donar 5.000 kilos, pero hemos hablado con más empresas para que, a medida que se vaya sumando gente, también se vayan agregando más. Este desafío está hecho para que todos los públicos, incluso para que se piquen unos con otros, y lo cuelguen. A más zambullidas, más kilos. La verdad es que mi única intención es poder abastecer a la gente que lo está pasando mal y que coja su caja de alimentos cada día. Porque en un primer momento pensé en ayudar a la investigación para conseguir una vacuna lo antes posible. Pero si la vacuna tarda, quiero que la gente pueda comer. Hay que donar para alimentos». Además de mojarse contra la COVID-19, Mireia se está dejando hasta el último aliento en recuperar las brazadas perdidas en la pandemia: «Todas estas semanas sin hacer nada van a ser un retraso en mi preparación, pero igual que para todo el mundo, aunque es verdad que a otros países sí les han dejado ejercitarse. Gracias a Dios, las cosas se han solucionado más o menos. Por suerte ahora tengo un montón de meses para estar a mi máximo nivel. Viví con mucha incertidumbre si iban a celebrarse o no los Juegos de Tokio 2020, pero desde que nos dieron la noticia de que se aplazaban supuso un gran respiro».

Polémica futbolística

Le recuerdo que, a mediados de mayo, el responsable del equipo español de natación, el francés Fred Vergnoux, alzó la voz para denunciar que los jugadores de fútbol fueran los primeros deportistas en abandonar el confinamiento. «Hace una semana que el Barça está entrenando y nosotros no. Me cuesta ver que Messi puede entrenar y Mireia no. Si hay una norma, debe ser para todos. Esta gente no va los Juegos Olímpicos para pasear o hacerse un tatuaje. Mireia va para algo grandísimo», fueron las rotundas palabras de Vergnoux en el «Santander Talks 123aCorrer». La nadadora catalana avala a su míster: «Todos somos deportistas igual, yo soy deportista de alto nivel igual que un futbolista, porque ese rango viene reflejado en el BOE. Entonces tenemos que tener el mismo derecho que ellos a entrenar, por eso se generó un poco de controversia, porque unos sí podían y nosotros no. Además, teniendo en cuenta que nuestro reto más importante son los JJOO... No hay tiempo que perder y eso que por suerte nos han regalado un año más». «¿Y cómo te has sentido estos primeros días en los que han podido salir?», indago. «Desde luego, el Síndrome de la cabaña no lo he tenido, porque llevo entrenando varias semanas. Pero como estamos en fase 1, no me puedo quedar en el centro de alto rendimiento de Sant Cugat, si no que tengo que volver a casa de mis padres y me hago cada día 90 kilómetros. Cuando pasemos a fase 2 no sé si podré quedarme ya a dormir allí, porque deben estar desinfectadas todas las instalaciones. Así que estoy empezando a entrenar siguiendo todas las normas y con todas las precauciones posibles». Sumergida de nuevo en su universo H2O, Belmonte continúa: «Es todo muy raro porque no hay calendario de competición. Y yo nunca he entrenado para no competir. Ahora mismo no tenemos ninguna fecha en el horizonte. El Campeonato del Mundo de natación era en diciembre en Abu Dhabi (Emiratos Árabes) y se ha aplazado un año. Todo está muy restringido en cuestión de viajes, así que igual no me puedo medir a mis rivales ni competir hasta las Olimpiadas». Optimista por convicción, Mireia ve la piscina medio llena si le invito a valorar esta nueva normalidad: «La verdad es que yo nunca estoy en casa, como mucho un fin de semana al mes. En este sentido, reconozco que esto ha sido un regalo, convivir este tiempo con mis padres, con mi perro... Para mí ha sido muy especial. Ahora ya he recargado para mucho tiempo».

Cogemos oxígeno y buceamos en su faceta menos conocida: sus estudios de Relaciones Públicas y Publicidad. «Voy poco a poco. Ahora estoy entre primero y segundo de carrera. Tenía mucha inquietud por estudiar y estuve valorando cuatro o cinco carreras. Al final me decidí por ésta porque me atraía y he acertado. Estoy bastante contenta. Lo estoy haciendo a distancia con la UCAM (Universidad Católica de Murcia), que apoya mucho al deporte y nos hacen un calendario adecuado para que los deportistas nos podamos adaptar con nuestros viajes y competiciones. Cada vez que hago un anuncio o algo de marketing, intento aplicar lo que voy aprendiendo». Mientras se saca esta carrera, disfruta de la que la catapulta año tras año al podium de los famosos más queridos por los españoles: «Tengo la suerte de que tanto en las redes sociales como en la calle, la gente en mi país es muy cariñosa y yo lo valoro mucho. Me paran y me dicen que les he aportado fuerza en un momento difícil, que nunca me rinda o que le han puesto mi nombre a su hija tras verme ganar una final». Los sentimientos son mutuos y de ahí el gran anhelo de la deportista patria con mayor número de medallas en su haber: «Me encantaría ser la abanderada nacional en los Juegos, la verdad. Cada persona tiene un sueño y el mío, después de haber sido Oro en Río, es volver al podio en Tokio y llevar la bandera de España. Sería un orgullo».

Un año de amor con Ángel Capel

«Tú eres mi luz….lo mejor de mi 2019 y lo mejor de mi vida… gracias @missbelmont». Con estas palabras le declaraba su amor Ángel Capel, ex concursante de «Operación Triunfo 7», a Mireia Belmonte nada más arrancar este 2020. Sin embargo, sus planes de estar juntos se truncaron con el coronavirus y el estado de alarma posterior, que llevaron a la nadadora catalana a recluirse con sus padres en Badalona, mientras el cantante permanecía en su Almería natal. Pese a esta lejanía física, las muestras de amor en las redes han sido constantes y Capel ha sido uno de los primeros en hacer el reto #AguantaLaRespiración para continuar la labor solidaria de Belmonte de la mano del Banco de Alimentos. La campeona olímpica y el cantante comenzaron su relación en mayo pasado.