La incongruencia mental de Rocío Carrasco

Incongruencia pura y dura, semejanza imposible. Rocío Carrasco dixit: “Cada día me parezco más a mi madre”, las risas de sus familiares más cercanos todavía se escuchan en diversos puntos de España, desde Chipiona a Madrid, pasando por Sevilla y San Sebastián de los Reyes.

Una persona que conoce perfectamente a Rociíto y que mantuvo una estrecha amistad con su progenitora, Rocío Jurado, ironiza con sus pensamientos: “ya le gustaría parecerse a su madre, y no solo física, sino mentalmente. Son muy distintas. Rocio era una mujer muy volcada en los suyos, arropaba a su gente y jamás habría permitido tantos desafueros familiares. Mientras que su hija no se habla ni tan siquiera con sus propios hijos. La sensibilidad de “la más grande”no la ha heredado su hija. Por eso me hace mucha gracia que se compare con ella”.

Ay, si la Jurado resucitara. Se moriría de pena al ver el desarraigo familiar.