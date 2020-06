Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez recrudecen su bronca en “Sálvame”: “Me sentí humillada y he llorado mucho”

Se esperaba con una mezcla de interés y morbo el reencuentro de Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban hoy en ‘Sálvame’ tras el duro enfrentamiento que ambos protagonizaron el pasado sábado en la edición de “Sálvame Deluxe”.

Parece que ninguno de los dos eran conscientes en el momento de la bronca de la repercusión que iba a tener pero nada más salir del estudio se dieron cuenta de que el choque había sobrepasado los límites del plató de televisión y estaba en boca de todos.

En cualquier caso, el propio Jorge Javier Vázquez ha reconocido que durante estos tres días ha preferido no saber nada de lo que se decía sobre el tema y ha confesado llegar “virgen” a la edición de hoy del programa.

“Estaba realmente muy tranquilo. Yo sabía que había mucha preocupación en la productora porque Belén había dicho que no volvía y había mandado mensajes a productores. Imaginaos si la conozco que les dije: ‘No os preocupéis que el martes está aquí’”, ha dicho.

El presentador ha admitido que envió un mensaje a Belén Esteban ante el cariz que tomaban los acontecimientos ayer lunes y aunque ella habría tratado de impedirlo desde otra sala, él ha querido desvelar su contenido: “Entonces Belén, ¿de lo de la cena de Pablo Alborán nada de nada, no? No te preocupes que yo soy muy bueno y ya te he perdonado’”.

Y según ha añadido, no hubo respuesta por parte de la madrileña, que hoy ha dicho que “me sentí humillada”. Además, no se arrepiente de nada y ha dicho que se mantiene firme en todo lo que dijo lo que dijo.

Todo empezó el sábado a cuenta de la crítica que Belén Esteban hizo de la gestión que el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho de la crisis del coronavirus, algo que no gusto al presentador y dijo no compartir. Ella le acusó de no haber vivido la crisis como otras personas y la tensión fue creciendo entre ambos hasta que fue a mayores y Jorge Javier Vázquez se fue del plató.

“Durante la media hora de su discurso permanecí callado. Si fuera censura se lo habría prohibido. Pero no voy a acompañarla en un discurso que está plagado de mentiras, falsedades y de manipulaciones”, ha dicho él.

Sí reconoce que tendría que haberse dirigido al presentador de otra manera cuando le dijo que él no había vivido la situación como otras personas y explica por qué, aunque hizo un amago, ella no abandonó el programa: “Me levanté para irme y me dijo Dios ‘date la vuelta y siéntate’. Hice lo que tenía que hacer, quedarme”.

En referencia a las duras críticas que hoy Jorge Javier ha lanzado contra ella, al borde de las lágrimas ha dicho: “Ojalá fuera yo como eres tú, me lo tomaría todo a risa”. «Seré muy dramática y quizás por eso sí he llorado mucho. Si tenemos que hablar prefiero que lo hagamos en privado. Yo me sentí humillada».