Chris Hemsworth celebra su cumpleaños en Ibiza con un montón de famosos pero sin Elsa Pataky: todas las imágenes

No son pocos los famosos internacionales que este año se han decantado por tierra española para disfrutar de unos días de vacaciones. Camila Cabello, [[LINK:INTERNO|||Article|||68948dda9db1eb0007118973|||Jeff Bezos, Leonardo DiCaprio…]] La lista es larga y a ella se acaban de sumar Chris y Liam Hemsworth, Matt Damon y un montón de caras conocidas que se han dado cita en Ibiza para celebrar el cumpleaños del intérprete de Thor, aunque con la destacada ausencia de su mujer, Elsa Pataky.

El pasado lunes 11 de agosto, Hemsworth alcanzó los 42 años -muy bien llevados- y quiso celebrarlo con una jornada ibicenca en alta mar, rodeado de sus amigos y allegados. Entre los famosos que fueron vistos tomando una pequeña embarcación para llegar al yate que fondeaba frente a la costa se encontraban Bobby Holland, Rita Ora o Taika Waititi, además de Liam, el hermano del cumpleañero; y Matt Damon, íntimo amigo del anfitrión.

Rita Ora en el cumpleaños de Chris Hemsworth en Ibiza Gtres

Liam Hemsworth en el cumpleaños de Chris Hemsworth en Ibiza Gtres

Bobby Holland en el cumpleaños de Chris Hemsworth en Ibiza Gtres

Taika Waititi y Matt Damon con Crhis Hemsworth en su cumpleaños en Ibiza Gtres

Todos disfrutaron de una divertida fiesta en alta mar en la que destacó la ausencia de Elsa Pataky y de sus hijos. Lo último que se conoce de la actriz es que se encuentra en Madrid atendiendo compromisos profesionales, así que parece que ha sido un rodaje lo que la ha obligado a separarse de su marido en su cumpleaños.

Los que quieran ver una crisis en esta separación no podrían estar más equivocados, puesto que Pataky dejó claro que se acuerda de Hemsworth en su cumpleaños aunque sea desde la distancia. La española compartió un bonito vídeo en sus redes sociales para felicitarle, mostrando algunas fotografías inéditas del matrimonio. “Feliz cumpleaños a mi Rocky Balboa. Eres el mejor de los mejores”, expresó la artista.

Unas fotografías que dejan claro lo enamorados que siguen tras casi 15 años de matrimonio y varios hijos en común. A Hemsworth le encanta España, la tierra natal de su mujer, y aprovechan siempre que sus agendas se lo permiten para volar desde Australia y pasar aquí una temporada, permitiendo así que los pequeños conecten con sus raíces maternas.

“Les traigo todos los años, vienen a España al menos tres o cuatro semanas para que disfruten y sigan empapándose de la cultura española, de lo que más les gusta. Uno de mis hijos lo dice muy a menudo, que le encantan las tradiciones españolas. Y es que es verdad, en Australia o en otros lugares mucho más modernos no tienen las tradiciones así tan inculcadas, que las hacemos y que nos juntan a todos”, explicó recientemente Pataky en el programa “Y ahora Sonsoles”.