La sombra del Emérito (vuelva o no) es alargada

Lunes

Justo el día después del discurso de Felipe VI en el 40 aniversario de la Constitución donde reivindicaba «la reconciliación, el entendimiento y la integración» se empiezan a filtrar informaciones sobre los deseos del Rey Emérito, su padre, de volver a casa... ¿Volverá? Zarzuela y el Gobierno no parecen tener ganas de que lo haga...

Martes

Margaret Kenan, un mujer de 90 años, es la primera vacunada en el Reino Unido. El siguiente, de 81, se llama William Shakespeare. No se crean ustedes que los británicos han decidido empezar vacunando a los genios. Lo del nombre es pura casualidad. Y el Emérito vuelve a ocupar la actualidad, porque anuncia su intención de proceder a la regularización de los gastos realizados, vía tarjetas de crédito, a cuenta del dinero donado por el empresario Allen Sanginés-Kraus... No tendrá consecuencias penales pero sí consideraciones morales. Los monárquicos entienden que se utilizará para salpicar a Felipe VI y a la institución.

El recién elegido portavoz de Podemos en Madrid capital, Luis Nieto, asaltó un banco en 1982 junto a independentistas gallegos. Fue condenado a cinco años de prisión de los que solo pasó dos en la cárcel al concederle Felipe González un indulto. Lo de la reinserción está muy bien, pero, ¿de verdad este era el mejor candidato? ¿O acaso en un político queda mal haber tenido cualquier incidente con Hacienda (sin más pena que una sanción, como le pasó a Máximo Huerta, por ejemplo) pero favorece haber sido asaltador de banco?

Miércoles

Rueda de Prensa tras el Consejo de Ministros. Comparece María Jesús Montero. Que sigue sorprendiéndome con sus estilismos infinitos. Día que la atiendo, conjunto nuevo. Esta vez todo en color berenjena: el top, la chaqueta de terciopelo, el pañuelo al cuello, los pendientes y hasta las gafas… Su armario da para una tesis doctoral... Pero al lío que me despisto. Que dice que lo del acuerdo con el PP para renovar el CGPJ «está prácticamente hecho, por no decir hecho». Y me pregunto: ¿pero cómo, si una de las condiciones del PP es apartar de la negociación a Unidas Podemos y su portavoz, Pablo Echenique, ha dicho que cuentan con todas las «garantías» por parte del PSOE de que eso no va a suceder?».

Lo que sí ha ocurrido es que Sánchez ha dejado fuera de su viaje a Marruecos –se haga cuando se haga– a Iglesias porque su tuit en defensa del referéndum en el Sáhara Occidental no sentó bien a sus interlocutores marroquíes. Si es que Iglesias quiere ser activista y vicepresidente y proletario y dueño de chalet. Y sopas y sorber, no puede ser.

Jueves

El Rey Juan Carlos regulariza el uso familiar de tarjetas opacas ante Hacienda pagando 678.000. Es la punta del iceberg, pero lo demás quedará en el limbo, porque corresponderá a su situación previa de inviolabilidad. La frase: «La ley es igual para todos, pero no todos somos iguales ante la ley», de Ayuso, quedará para la historia.

Viernes

Unidas Podemos saca un vídeo sobre la Monarquía con música de la serie «Narcos». Muy creativos los morados, que no saben que un partido que forma parte del Ejecutivo debe defender la Constitución y nuestro sistema de gobierno que es la Monarquía Parlamentaria.

Coincido con Carmen Lomana en «Espejo Público» y me cuenta que Monedero le pidió que le ayudara en su regularización fiscal y que ella le presentó a amigos que sabían del tema para que le echaran una mano. Y dice que regularizó, como ahora el Rey. Ya. Sí. Pero Monedero no es el Rey. Aunque si pudiera sería Chaves, que lleva otro tipo de corona... Por cierto, que Pilar Eyre insiste en que el Rey NO va a volver.

El Gobierno ocultó más de un tercio de las víctimas de Covid en la primera ola, según el Instituto Nacional de Estadística. Si sumáramos esos muertos, seríamos el país con mayor índice de mortalidad del mundo por habitante. Asusta. Y más que ayer me contara un ex ministro que hay muy malos pronósticos Covid para los tres primeros meses de 2021.

Mañana se juega el derbi Madrileño y el alcalde Almeida, forofo a muerte del Atléti –aunque viva al lado del Bernabéu y su despacho esté frente a la Cibeles– no irá a Valdebebas, porque como no pueden ir los ciudadanos, no quiere privilegios. Mejor, porque si llegaran a ganar los merengues, volverían a intentar ponerle la camiseta como cuando fueron campeones de liga y a Almeida, siempre respetuoso con el contrario, le da alergia… Pero vamos, que lo suyo es el golf. Que tiene hándicap.