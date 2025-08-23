Detienen al hijo de Norman Reedus, protagonista de The Walking Dead, tras ser acusado de agredir a una mujer: "Ha sido un malentendido"

Según informa el New York Post, el joven de 25 años, que también se dedica al modelaje, fue detenido este sábado por la mañana tras llamar él mismo al 911 y reportar que una mujer estaba tomando pastillas y amenazando con suicidarse en su apartamento. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a una mujer de 33 años que alegó haber sido agredida físicamente por Reedus, quien presuntamente le golpeó en la pierna, le estranguló y le tiró al suelo.

Historial previo de agresiones

Reedus fue acusado formalmente de obstrucción criminal de la respiración y agresión en tercer grado, delitos que podrían conllevar consecuencias legales significativas. La presunta víctima, que se identificó como su novia, fue trasladada al Hospital Bellevue en condición estable para recibir tratamiento. Al salir de la comisaría, la mujer declaró a los medios que todo había sido "un malentendido", mientras Reedus, visiblemente desaliñado y con esposas, repetía la misma versión a los periodistas.

Este incidente no es el primero que involucra a Reedus en acusaciones de violencia. En marzo de 2022, el joven aceptó un acuerdo de culpabilidad por agredir a una mujer durante el Festival de San Gennaro en Little Italy, donde presuntamente golpeó en el rostro a una desconocida de 24 años que resultó con una herida bajo el ojo izquierdo.