Julia Otero y Mila Ximénez: va por vosotras

Parece que sentamos la cabeza y empieza a preocuparnos lo realmente inquietante. Es la salud, de ahí el reconocimiento de Mila Ximénez, que no descuida semejante preocupación. Igual de valiente se muestra Julia Otero, muy descarnada al confesar que padece cáncer. Todo un horror al tiempo que, en muy distinto nivel e inquietud, las hijas de Bertín, por primera vez, hablan de la separación paterna y David Bustamante, que no va a ser menos, demanda reclamándole medio millón de euros a su ex asesor. De película. No se salva nadie de esta quema donde hasta Arantxa Sánchez Vicario –la antaño entrañable Aranxita– reconoce sin tapujos que sentimentalmente podía haber evitado muchas cosas. «Siento dolor y arrepentimiento porque la cosa se me fue de las manos. Intento seguir luchando», asegura igual que Fran y Cayetano Rivera desmienten con rotundidad que anden interesados en la compra de «Cantora» –¡meigas fora!–, la finca causante de tanta discordia. «Quiero que me dejen en paz con este tema –concluyó rotundo, casi molesto y bastante fastidiado por algo que le incordia y busca apartar de su día a día–. «Mi tan supuesto interés por “Cantora” es falso», zanjó intentando quitárselo de encima y que lo olviden.

Vuelvo con Arantxa, por cuya popularidad no pasa el tiempo. Sigue interesando como en sus largos años de supercampeona. «Lo di todo por amor y no fui correspondida –lamenta–. Yo adelanté el primer paso para intentar solucionarlo. Deseo tener la familia a mi lado. Me emociono hablando de mis padres. Debí haberles dicho más veces el amor incondicional que siento por ellos. No volverá a pasarme, lo siento mucho. Estamos intentando que todo vuelva a lo de antes. Yo sigo luchando porque así sea. Lo deseo, lo necesito».

Hago doble punto y aparte para centrarme en la nueva generación de «socialités» (Gloria Camila, Isa Pantoja y similares), una panda auténtico recambio generacional. Es lo que también intenta Bustamante al solicitar 14 años de cárcel para su ex asesor, al que no solo reclama medio millón por presunta estafa sino también que pague la deuda que el cantante contrajo con Hacienda por supuesta mala gestión. Fue el último en saberlo. Le va regular lo profesional. Mientras, sigue aparentemente feliz con la bailarina Yana Olina.