El ex asesor que quiere acabar con Bustamante : “No voy a tener compasión con él”

Esta semana saltaba a los medios por una polémica desconocida hasta ahora. Al parecer, Bustamante tuvo problemas con Hacienda hace unos años y aquello le llevó a demandar a quien entonces era su asesor fiscal, Francisco Manjón, que además era su persona de confianza durante la etapa más complicada del cantante. El artista le hace responsable de una deuda que contrajo con el fisco y en 2015 interpuso una denuncia contra él. Hace unos días, se veían las caras en el juzgado tras años sin hablar. Manjón nos desgrana la situación.

–Era la persona de confianza de David, ¿por que han llegado a esto?

–Aún no lo sé, no lo entiendo. Cuando llegó la querella pensé que era una pesadilla. No me lo podía creer. Llevo 5 años sufriendo, he necesitado tratamiento psicológico, me ha destrozado económicamente.

–¿Debe temerle David?

–Voy a esperar a que salga la sentencia, pero te aseguro que cuando hable... Igual que me ha destrozado mi vida y la de mi familia, no voy a tener ninguna compasión con él, porque tengo pruebas de todo lo que digo y va a salir quién es el verdadero Bustamante, qué ocurrió con Begoña Alonso (ex novia del cantante) y cómo ha sido su auténtico matrimonio con Paula Echevarría.

Boda de Paula Echevarría y David Bustamante

–¿A qué se refiere?

–No os imagináis la auténtica verdad del matrimonio con Paula, no os podéis hacer una idea de lo que fue aquello. Pensabais solo que David llevaba una vida desordenada. Cuando yo os cuente la verdad veremos en qué lugar queda David y en qué lugar Paula.

–Se decía que David desaparecía varios días sin avisar...

–Eso es verdad, pero hay muchas más cosas que no sabéis que no he querido decir nunca. Pero ahora, cuando me pisan el callo...

–¿Se refiere al trato que le daba a Paula?

–Cuando tenga la sentencia, hablaré. Te aseguro que te voy a dar la exclusiva del año.

David Bustamante y Paula Echevarría

–Vayamos al juicio. Le pedía 12 años de cárcel. ¿Qué delitos le imputaba?

–Pedía 12 años porque me acusaba de seis delitos. En la primera sesión del juicio, la juez me desimputó de cinco porque no tenían ninguna base probatoria. Ni recuerdo..., era estafa, falsedad de documento... Ha sido una instrucción muy larga, pero desde el primer momento el Ministerio Fiscal vio la realidad.

–¿Cuál es el origen de todo?

–Él ha tenido el problema que han tenido muchos artistas. Facturaba a través de sociedades, Hacienda le hizo una inspección y le transparentó las cuentas, no hubo más. Creo recordar que le condenaron a pagar entre 500.000 y 700.000 euros, pero evité que le condenaran por delito fiscal cuando podían haberlo acusado. Después él pensó o alguien le sugirió que podía negociar con Hacienda, paralizando el procedimiento y poniendo una denuncia contra su asesor haciendo que el asunto estuviese sub júdice.

–¿Qué pensó cuando lo supo?

–Yo no lo sabía. Me enteré de que me había demandado, pero no lo he sabido hasta que pedí una prueba a la Agencia Tributaria y supe que había presentado en Hacienda un recurso poniendo en conocimiento la existencia de esta querella para parar el procedimiento sancionador.

–David dice estar al corriente con la Agencia Tributaria.

–Él ha querido derivar en mí su responsabilidad y ganar tiempo, pero en el juicio dijo que le debía a Hacienda.

David Bustamante

–¿Pedirá daños y perjuicios?

–Cuando salga la sentencia, pediré daños y perjuicios, y más cosas. Espero que le condenen a las costas procesales.

–Cuando se vieron ¿cómo reaccionó Bustamante?

–Yo le he mirado a la cara en todo momento. Él lo ha evitado. No me miraron ni él ni su padre ni su hermano.

–Declararon como testigos. ¿Qué declararon?

–Intentaron ayudarle con mentiras, entraron en contradicciones.

–¿Cómo fue la declaración de David?

–(Silencio prolongado) Es que no quiero hablar, vamos a esperar a que salga la sentencia y hablamos. Estuvo muy nervioso.

David Bustamante y su ex mujer, Paula Echevarría.

–Habló con Paula sobre esto. ¿Cuándo lo hizo estaban ya separados?

–Realmente ellos vivían separados desde 2013. Hicieron el comunicado en 2017, pero en 2013 firmaron unas capitulaciones de separación. Me da igual ya todo; en esas capitulaciones firmaron cómo iban a organizar su vida tras separarse. Pero no voy a decirte nada más. Te aseguro que te daré la exclusiva de tu vida cuando todo esto acabe. Esto no es más que un aperitivo, una anécdota comparada con todo lo que tenga que contar con pruebas de todo tipo. Ten en cuenta que estoy viviendo un momento duro.

–David abandonó la sala cabizbajo y con la mano en el pecho.

–Él victimizándose es único. Pero cuando escuchó lo que dijo el fiscal, cuando pidió el sobreseimiento y mi libre absolución, se derrumbó. Se puso muy nervioso, se fue antes de que acabase el juicio. No escuchó los alegatos de mis abogados. Es que no hay caso. Hay jurisprudencia al respecto. Las relaciones con Hacienda son personales. No se puede derivar la responsabilidad en un asesor. Yo le representé en la inspección y conseguí que no fuera juzgado por delito fiscal, y mira cómo me lo pagó... Él sabe lo que hemos vivido juntos y por eso no entiendo nada. Esto me ha hecho mucho daño a mi y a toda mi familia. Me ha costado mi vida. He tenido que hipotecar todos mis bienes. Me ha costado años de depresión, años de tratamiento... Estaba tranquilo en el juicio porque tengo la conciencia tranquila.

–Dicen que David está abatido y necesita ayuda...

–Yo le he ayudado mucho a superar esos «disgustos», esas reacciones que tiene, me he tenido que inventar cosas cuando suspendía conciertos... Le he cubierto y tapado mucho. Le he buscado muchos apoyos... Ya hablaré.