Los otros damnificados de la entrevista de Meghan Markle: su padre y su hermanastra

Cuando en el palacio de Buckingham aún resuenan los ecos de la durísima entrevista de los ex miembros de la Casa Real Inglesa, el príncipe Harri y Meghan Markle, y estudian como contrarrestar las acusaciones de racismo y de escasa empatía hacia la esposa del hijo menor de Lady Diana y el príncipe Carlos, otros de los damnificados por Meghan, su padre y su hermanastra, se frotan las manos confiando en poder contestar públicamente a la Duquesa. Atacar a la actriz se ha convertido en su principal fuente de ingresos desde que se conociera su relación con el nieto de la Reina Isabel II.

Y es que, aunque la entrevista concedida a Oprah Winfrey se ha centrado en los motivos que obligaron a los Sussex a abandonar su función institucional para la Corona y en la relación que mantienen con los diferentes miembros de la Familia Real, Meghan Markle no ha evitado las preguntas que afectan a su mala relación con dos destacados miembros de su familia: su propio padre y su hermana, Samantha, fruto de una relación de Thomas Markle con otra mujer.

Imagen de Thomas Markle, padre de Meghan Markle.

Pero la falta de tiempo ha hecho imposible que se emita íntegramente el contenido de la amplia entrevista concedida por los Sussex a Oprah Winfrey, por lo que hay material inédito al que se está dando salida en las redes sociales. Clips inéditos que arrojan luz sobre la difícil relación de Meghan con su padre y su hermanastra. Ambos han sido muy críticos con la actriz y la duquesa no ha dudado en ponerles en su sitio y explicar el porqué de su nula relación con ellos.

Meghan a Oprah: “Mi padre me traicionó y me mintió”.

Meghan ha explicado el motivo por el que decidió no invitar a su padre, Thomas Markle, a su boda. “Llamamos a mi padre y le pregunté sobre si era verdad que había pactado vender unas fotos. El dijo que no, que absolutamente no”, cuenta Markle confirmando que supo, antes de que se publicaran, que su padre vendió fotografías familiares a los tabloides británicos.

El príncipe Harry y Meghan markle, el día de su boda tras la recepción nupcial

“Le dije: ‘Sabes, la Institución nunca ha intervenido en nada por nosotros, pero pueden intentar acabar con este tema si se lo pedimos”, explica Meghan. “Le explique que si hacían esto una vez no íbamos a a poder usar esa misma influencia para proteger a nuestros hijos algún día. Le aseguré que si me decía la verdad podíamos ayudarle. Pero no lo hizo, me mintió. Y eso a mí me dejó impactada para siempre”, dijo Markle justificando su decisión de distanciarse para siempre de su progenitor.

“Todo el mundo tiene un precio” dice la Duquesa, dolida por el comportamiento de sus familiares

“Todo el mundo tiene un precio, por eso la prensa también persiguió a mi madre. Pero nunca nadie le ha escuchado decir una palabra. Ella ha permanecido en silencio con total dignidad durante cuatro años mientras me veía pasar por todo esto” le comenta a Oprah. Su madre es, según Markle, la única que ha actuado con dignidad.

Otra de las que no se ha librado de sus críticas, ha sido su hermanastra, Samantha Markle, con la que ha dejado claro que nunca tuvo ninguna relación. “Creo que debería ser muy difícil para ella contarlo todo sobre mí teniendo en cuenta que no me conoce de nada”, afirmó Meghan tirando por tierra las entrevistas que ha concedido Samantha hablando mal de ella.

“En cualquier caso esa es una situación muy diferente a la que hay con mi padre. La traición solo puede venir de alguien con quien has tenido una relación muy cercana”, zanjó Meghan asegurando que “no me siento muy cómoda hablando de gente que realmente no conozco de nada”.