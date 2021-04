Carmen Lomana sobre Julia Janeiro: “Solo tiene 18 años y está enseñando demasiada carne”

Julia Janeiro cumplió la mayoría de edad el pasado domingo 18 de abril y, sabiendo que la prensa se encontraba tras su pista para captar su primera aparición pública, decidió no pasar desapercibida. Para ello eligió un look de lo más sexy y atrevido: un little black dress, un básico en el armario de toda influencer.

Julia Janeiro por las calles de Madrid.

Se trataba de un diseño corto en negro con gran escote, asimétrico en la falda y con las mangas abullonadas, que combinó con una veraniegas sandalias de tiras y tacón, un potente maquillaje en los ojos para destacar con la mascarilla, su larga melena negra suelta y unas uñas de infarto. Un look con el que consiguió que sus seguidores se rindieran a su estilo, todos excepto Carmen Lomana.

La socialité quiso opinar sobre la esperadísima y comentada primera aparición de la hija del ex de Belén Esteban: “Que alguien le diga a Julia Janeiro que no se puede ir vestida de negro con escote hasta la cintura un domingo por la mañana... solo tiene 18 años y está enseñando demasiada carne. No se puede ser más vulgar. Maquillaje, uñas, un horror”.

Que alguien le diga a Julia Janeiro que no se puede ir vestida de negro con escote hasta la cintura un Domingo por la mañana...solo tiene 18 años y está enseñando demasiada carne .no se puede ser más vulgar.

Maquillaje, uñas, un horror — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) April 19, 2021

Un mensaje que ha causado gran revuelo en redes sociales, recibiendo numerosas críticas en Twitter. Incluso Belén Esteban quiso lanzar un órdago a favor de la joven y criticó la actitud de Carmen Lomana con ella. Pero lejos de cambiar de opinión, la socialité se ratificó a Europa Press sobre lo dicho, puesto que como asegura “un domingo por la mañana ese vestido es totalmente inadecuado para una niña de 18 años para salir a comer. Si fuese por la noche me parecería estupendo”. “A esas niñas tan jovencitas hay que enseñarlas a vestir”, opina, añadiendo que le dan exactamente igual las críticas porque “estamos en un país donde podemos expresar nuestras opiniones y no tengo por qué justificarme”.

Posteriormente también quiso aclarar su postura en Twitter: “He salido del Teatro Real y estoy asombrada de que algunos no entiendan que le he dado una clase de cómo no vestirse para un almuerzo de domingo, seguro que Julia que es monísima me lo agradece. Puedo enseñarte mucho más si ella quiere”.