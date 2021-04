Uñas stiletto: la manicura de Julia Janerio de la que todo el mundo habla

Dicen que te acostumbras, que, una vez pasado el rodaje, ya no puedes vivir sin ellas. Para llevar las uñas XL que la cantante Rosalía puso de moda hay que o tener el título de mujer sofisticada nivel experto, que es el mismo que te entregan el día que te mueves a tus anchas con unos tacones de aguja de doce centímetros, o tocarte las narices todo el día y no hacer absolutamente nada. Creíamos que era moda pasajera ya que no hay tendencia más incómoda pero no se va y vuelve con más fuerza .

Lo mismo lo lleva Julia Janeiro que Paula Vázquez . También he podido observar en Instagram alguna que otra pija de manual haciéndose la “malota” mostrando uñas stiletto.

Julia Janeiro por las calles de Madrid.

La manicura stiletto (que hace referencia al símil del tipo de zapato de tacón finísimo y de gran altura) no solo no abandona las tendencias actuales, sino que pisa fuerte esta primavera. De hecho, en SANTUM, templo de la belleza y bienestar en el que confían muchas celebridades, este tipo de uñas vuelve a ser una de las demandas últimamente.

Su director Daniel Marín, gurú de la belleza, y cosmetólogo de gran prestigio internacional, considera que esta tendencia de uñas muy largas terminadas en pico son una innegable tendencia esta primavera. Para el director de Santum, estas uñas hacen que los dedos se vean más estilizados y pueden llegar a ser muy elegantes gracias a sus adornos de nail art que, en algunos casos, se convierten en auténticas obra de arte.

Daniel Marín cree que este tipo de “manicura joya” puede transformar un estilismo por completo, proporcionando una imagen muy definida y femenina.

Se realizan con gel o acrílico, dependiendo de cada caso, y dentro de este estilo de uñas, para Marín, los colores llamativos, los estampados psicodélicos, las incrustaciones, pero también las imitaciones de las texturas de gemas y piedras preciosas protagonizan las manicuras más lujosas.

Precio : 50€

Mantenimiento cada 3 meses.

Donde : SANTUM ( www.santum.es )

También se pueden comprar los tips de plástico y hacértelos en casa en aliexpress.com o en Amazon.es