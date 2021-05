Brad Pitt obtiene parte de la custodia de sus hijos

El actor Bradi Pitt ha obtenido la custodia compartida de sus hijos con Angelina Jolie, según publica en exclusiva el portal Page Six. No obstante, una fuente cercana al caso asegura que se trata de una “decisión provisional”. La intérprete de “Maléfica” no está dispuesta a rendirse y seguirá luchando hasta el final para conseguir la custodia absoluta. De momento, la actriz ha recurrido la sentencia en un intento por frenar que el protagonista de Érase una vez en Hollywood pase tiempo con sus hijos.

Según una fuente cercana a la pareja el juez Joyhn Ouderkirk le otorgó provisionalmente a Pitt más tiempo de custodia sobre los cinco hijos menores de la expareja: Pax, de 17 años, Zahara, de 16, Shiloh, de 14, y Knox y Vivienne, que cumplirán 13 años en julio, ya que Maddox, de 19, al ser mayor de edad ya no forma parte del proceso de custodia.