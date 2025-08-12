Álvaro Morata y Alice Campello ponen fin a su infierno en Turquía y recuperan su libertad

Álvaro Morata y Alice Campello afrontaban el nuevo reto de iniciar una nueva vida en Turquía con todas sus ilusiones. Eran nuevos aires en los que afianzar su relación, después de una ruptura que les mantuvo separados durante unos agónicos meses. Después de seis meses en territorio turco, el jugador ha logrado recuperar su libertad, después de acusar al Galatasaray de incumpliendo de las promesas que le hizo y que fueron decisivas para que tanto él como su esposa y sus cuatro hijos hicieran las maletas y se lanzasen a la aventura. Fue un gran error.

El futbolista tiene sentimientos encontrados ahora mismos. Así lo ha mostrado en el contundente comunicado que ha emitido para anunciar el fin de su etapa en Turquía, donde se ha sentido muy querido y respetado. Agradece cómo fue acogido, a la vez que carga contra aquellos que no cumplieron con los prometido y que le pusieron falsas expectativas en su toma de decisión. Ahora que rompe con el club, no duda en tirar de la manta y no callarse ni media, pues ya no le debe lealtad a nadie más que a él mismo y su propia familia.

Sólo falta el toro. Un pasodoble y un mensaje en turco, así ha anunciado el Galatasaray el fichaje de Morata Galatasaray

El contundente comunicado de Morata tras huir de Estambul

Dirigiéndose a la afición del Galatasaray, Álvaro Morata ha querido ser sincero consigo mismo, con sus fieles y también con el mundo, pues no quiere que quede ninguna duda o fleco suelto en su precipitada salida de Turquía: “Queridos aficionados del Galatasaray y pueblo de Turquía, quiero agradecer sinceramente el cariño, la calidez y el apoyo que me habéis mostrado. Me hicisteis sentir bienvenido desde el primer día y vuestro apoyo ha sido de los más extraordinarios que he vivido en mi carrera”. Aun así, se va triste, pues se siente traicionado por quienes le dieron una oportunidad y no cumplieron.

“Lamentablemente, no puedo decir lo mismo sobre mi experiencia con el club. Hubo momentos en los que la palabra dada y el respeto por los valores fundamentales no se respetaron”, acusa directamente al club y sus directivos por no cumplir con lo acordado, lo que ha precipitado su marcha antes de lo previsto. Hace las maletas, abandona Turquía con Alice Campello y sus hijos y recupera los mandos de su vida para comenzar una nueva etapa allá donde soliciten sus servicios en los terrenos de juego. Ya ha fichado por el Como 1907, donde estará a las órdenes de Cesc Fábregas.

“Hasta el final, los compromisos adquiridos no se cumplieron, hasta el punto de que no tuve más opción que renunciar a parte de mi salario y a otros derechos contractuales que ya había ganado con mi trabajo. Para mí, en la vida y en el trabajo, hay principios que no se deben quebrantar, como el respeto a los derechos de cada persona. No reconocer ni compensar lo que se ha ganado me parece inaceptable y contrario a los valores de equidad y profesionalidad en los que creo”, acuda Álvaro Morata al club turco para explicar si acuerdo para salir del vestuario y ofrecer sus dotes en un nuevo equipo.

“Sé que estos asuntos no suelen hablarse abiertamente, pero creo que es correcto dar a los aficionados la verdadera explicación de lo ocurrido. Vosotros y la ciudad de Estambul siempre permaneceréis en mi corazón y os deseo lo mejor, hoy y siempre”, se despide el marido de Alice Campello. No sin antes dar gracias: “Un agradecimiento especial también para el entrenador y su fantástico cuerpo técnico –estoy seguro de que continuaréis escribiendo la historia del Galatasaray-. Mi más sincero agradecimiento a todos mis compañeros por los momentos compartidos, y a todas las personas que trabajan en las instalaciones de entrenamiento”. Se olvidó Morata dar gracias a su mujer, que le ha seguido por Milán, Londres o Turín, cumpliendo sus sueños, mientras ella hace malabares para cumplir los suyos propios.