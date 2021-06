El autorretrato de Kurt Cobain, el piano de Elton John y la guitarra de Prince alcanzan los 5 millones de dólares en una subasta

En una subasta de tres días organizada por Julien’s Auctions, una serie de objetos que pertenecieron a iconos de la industria se llevaron un total de casi 5 millones de dólares, entre ellos la caricatura del autorretrato de Kurt Cobain, el piano de cola de Elton John y la guitarra eléctrica de Prince.

Durante el evento, que tuvo lugar durante el fin de semana, salieron a subasta más de 1.000 objetos, entre los que se encontraban instrumentos, vestuario y objetos personales de artistas de todos los géneros como Eddie Van Halen, Alex Van Halen, The Beatles, Elvis Presley, Cher, Lady Gaga, Madonna, Jimi Hendrix, Bernie Taupin, Tom Petty, Tupac Shakur, Whitney Houston, The Doors y Little Richard.

Autorretrato de Kurt Cobain subastado por 230.625 euros

Entre estos objetos subastados destaca el dibujo de Kurt Cobain por 281.250 dólares. Fue creado durante la gira promocional de Nevermind en 1992 y se estima que su valor original es de 10.000 dólares, por lo que multiplicó por 28 su precio. También llamó la atención uno de los modelitos icónicos que lució Cher en el videoclip de “If I Could Turn Back Time”, compuesto por un body negro y una chaqueta negra de cuero a juego, se vendió por 115.200 dólares.

La guitarra Cloud azul de Prince, del año 1994, se vendió por 281.250 dólares, casi cinco veces su estimación original de 60.000 dólares. Un piano de cola Yamaha Elton John Signature Series C-1 de color rojo brillante firmado por el artista, junto con un banco rojo brillante a juego, se vendió por 150.000 dólares. La letra de la canción “Candle in the Wind”, firmada por Bernie Taupin, se vendió por 76.800 dólares.

La guitarra azul de Prince subastada por 230.625 euros

La batería Ludwig diseñada a medida por Alex Van Halen se vendió por 230.400 dólares, así como cinco guitarras eléctricas Charvel EVH Art Series diseñadas y tocadas por Eddie Van Halen también estuvieron en el mercado. Entre ellas estaba la “Last One!”, vendida por 51.200 dólares. También se vendió por 75.000 dólares una batería Pearl hecha a medida que fue utilizada por el batería de KISS, Eric Singer.