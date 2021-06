Raquel Moreno, FURIOSA con ‘Supervivientes’ por lo que han hecho con su hermana Olga: “Me parece vergonzoso”

Olga Moreno se ha convertido en una de las concursantes de ‘Supervivientes’ que más expectación está generando, más por las polémicas en las que su familia se vio envuelta antes de entrar que por su participación en el concurso. Cada una de sus palabras o movimientos son entendidos como un nuevo ataque a Rocío Carrasco, y a pesar de la falta de apoyo por parte de una sección del público, lo cierto es que la mujer de Antonio David Flores está aguantando estoicamente en el reality show más duro de la pequeña pantalla. Su fichaje estuvo envuelto en una tremenda controversia desde que se anunció el estreno de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, puesto que muchos entendieron que La fábrica de la tele la había utilizado al no comentarle nada de la serie documental antes de firmar el contrato.

Si el año pasado eran muchos los que se quejaban de que Rocío Flores recibía un trato de favor por parte de la organización del concurso, en esta ocasión la situación ha dado un giro de tuerca radical y buena parte de los usuarios en las redes sociales se quejan de que Olga Moreno es la gran apestada de la edición de 2021 de ‘Supervivientes’. Una parte del público asegura que desde el reality show se ponen ciertas trabas a la mujer de Antonio David, e incluso su propia hermana, Raquel Moreno, ha cargado contra las altas esferas del formato a través de sus redes sociales.

La cuñada de Antonio David Flores se ha quejado en su cuenta de Twitter de que a su otra hermana, Rosa, solo le hayan dejado pasar unas horas con Olga Moreno en Honduras, mientras que a otros familiares se les permitió estar noches enteras e incluso días seguidos. “Hoy no voy a extenderme mucho, solo expresar que me parece vergonzoso que a mi hermana Rosa, siendo la última visita de familiar en el programa, no se le deje dormir allí”, ha comenzado criticando Raquel Moreno.

La mujer considera que su hermana está siendo castigada por lo que hicieron otros familiares de concursantes, que compartieron con ellos información del exterior cuando estaban de visita. “A las bocazas de Anabel Pantoja y Sandra Pica las seguís teniendo en el plató, pero, ¿quién paga los platos rotos? Como no, mi hermana Olga”, se ha quejado Raquel en su cuenta de Twitter.

Para terminar, la tiastra de Rocío y David Flores ha recalcado que con la decisión de ‘Supervivientes’ de no dejar dormir a Rosa en Honduras junto a su hermana Olga están pagando justos por pecadores, algo que le parece “muy injusto. Como bien dijo Silvia Pantoja, el que quiere decir algo, lo hace de día o de noche, indiferentemente. Con esto, no se castiga a los autores, se castiga a mis hermanas”, ha sentenciado.