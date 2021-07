El exhibicionismo de Julia Janeiro que molesta a su padre Jesulin

A Julia Janeiro le gusta el exhibicionismo y presumir de cuerpo glorioso en las redes sociales. Ella contesta a los que la critican con un tajante “puedo enseñar lo que me parezca”. Y tiene toda la razón. Pero su mayor crítico lo tiene en su propio padre, Jesulin, al que estos alardes no le hacen la menor gracia. Aunque es un hombre comprensivo, sufre al ver los mensajes ofensivos que algunos internautas lanzan sin reparos a su niña del alma. No se esperaba que le saliera una hija tan “atrevida”, nada que ver con su otra hija Andrea Janeiro, discreta y enemiga reconocida de mostrarse en las redes sociales. Son como la noche y el día, y nada tienen que ver la una con la otra.

“Juls”, como se la conoce popularmente en Internet, se prodiga en su Instagram con contundentes posados en traje de baño, que despiertan admiración por su escultural cuerpo. Jesulin de Ubrique, dicen, le hizo partícipe de que no le gusta que presuma públicamente de su físico, pero, por lo que se ve, la joven de dieciocho años no tiene demasiado en cuenta los deseos paternos. Es rebelde por naturaleza, independiente en sus actos, y orgullosa de sus decisiones. Fue cumplir la mayoría de edad y sacar a relucir su yo verdadero.

Jesulín de Ubrique y su padre Jesulin de Ubrique en una imagen de archivo

Mientras su padre muestra su lado más protector, María José Campanario apoya a su hija mayor haga lo que haga, y es partidaria de que Julia Janeiro haga lo que considere ya que es una mujer libre e independiente. De hecho su progenitora ha sido la primera en estar ahí a la hora de aconsejarla en la actitud que debe o no debe tomar públicamente tras la presión mediática a la que la joven se ha visto sometida desde que hace unos meses cumpliese su mayoría de edad.