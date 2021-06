Primeras palabras de María José Campanario tras su ingreso hospitalario: “No he tenido una recaída”

María José Campanario lleva más de una década padeciendo fibromialgia, una enfermedad contra la que lucha en su día a día. Tras varios ingresos a lo largo de estos años, la revista Semana publicaba este miércoles en portada que la mujer de Jesulín de Ubrique habría pasado de nuevo por el hospital por este mismo motivo, lo que le habría llevado a permanecer ingresada durante unos días.

María José Campanario en una imagen de archivo.

La Razón ha hablado en exclusiva con María José Campanario, quien ha querido aclarar esta información: “No es verdad. No he ingresado por una crisis de fibromialgia. Estoy bien”, asegura. Aunque sí es cierto que ha tenido que permanecer unos días en el recinto hospitalario, su enfermedad no ha sido el motivo de este ingreso: “No ha pasado nada serio ni grave, estaos tranquilos”, añade la odontóloga, que ha querido evitar entrar en detalles. Su marido ha estado a su lado en todo momento y, como no podía ser de otra manera, ha sido el encargado de cuidarla mientras esta ha permanecido en el hospital.

La odontóloga se encuentra tranquila en su domicilio de Arcos de la Frontera y alejada del ruido mediático. Centrada en su trabajo y en sus hijos, María José acaba de cumplir hace unos días 42 años. El nuevo aniversario lo ha celebrado en compañía de su marido y de sus hijos, ya que por las restricciones del coronavirus no se permite hacer una celebración por todo lo alto.