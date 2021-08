Rafa Mora traiciona a su prometida Macarena y a la dirección de Sálvame

Gente

Culebrón

Los culebrones de Sálvame para atraer a la audiencia se suceden sin respiro afectando de lleno a los colaboradores del programa. La sequía informativa, agudizada por la ausencia de realities y de contenidos exclusivos, que ha llevado al programa a cotas mínimas de share este verano ha obligado a la dirección a exprimir los dramas que protagonizan sus colaboradores. Tras el boicot de los ecologistas a la boda de Anabel Pantoja ahora es Rafa Mora el que podría ver peligrar su enlace con Macarena Millán por una supuesta infidelidad. Pero eso no es todo: Sálvame acusa al colaborador de ser desleal a su novia, a sus jefes y a sus compañeros de plató.

Un testigo del programa y ex confidente de Rafa Mora aseguró ayer en Sálvame que, el pasado 1 de agosto, el valenciano habría acudido a una fiesta privada en compañía de Diego Matamoros, Santana y dos rubias, con una de las cuales, se besó en público. Aunque el colaborador reconoció haber estado en la fiesta con este grupo, negó haber sido desleal a su novia y protagonizó un tenso cara a cara con Ricardo, el testigo y conocedor de los hechos.

En el enfrentamiento entre ambos salió a la luz una información muy delicada: que Rafa, a quién pasaba información sobre famosos, le habría reenviado las escaletas del programa por mail y otros mensajes de la dirección por whatsApp. Las pruebas de esta deslealtad laboral ya obran en poder de la cúpula. El testigo quiere demostrar que Rafa ha sido un desagradecido con él y con el programa que le da de comer. Rafa ha reconocido estar más preocupado por estas acusaciones que afectan a su trabajo que por la supuesta deslealtad a Macarena. Por ese motivo, ha asegurado que e stá dispuesto a abandonará Sálvame si se demuestra que no ha jugado limpio con sus jefes o sus compañeros.

Rafa y Macarena han pasado parte del verano separados

Al parecer Rafa y Macarena estuvieron dos semanas separados en agosto, y un día de esos el colaborador salió a cenar y tomar unas copas con Diego Matamoros, Santana y Suso. Más tarde, en una discoteca, al grupo se unieron dos chicas con las que acabaron en una fiesta privada en una casa en La Moraleja. Allí, un testigo ha asegurado que vio cómo Rafa Mora le fue infiel a Macarena con una chica rubia.

El colaborador, muy tranquilo, aseguró que “como yo no he hecho nada, no puede haber ninguna imagen mía” y reconoció que estuvieron con dos chicas, pero que no era él quién besaba a la rubia. “Yo no me lié con ninguna, no fui yo, pero no voy a señalar a mis amigos”.

Pero el programa contaba con dos testimonios que aseguraban lo contrario. Uno de ellos era Ricardo, una persona a la que conoce perfectamente Rafa Mora y que aseguró que “Aunque no hay imágenes pasaron cosas”. Ricardo que ha hablado con la chica que estuvo con Rafa mantiene que pronto se conocerán más detalles de lo ocurrido.