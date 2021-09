Arrocet reta a Terelu: “Tienes un correo en el que te explicaba por qué yo dejaba a la mama”

Egos TV

Dos versiones

El inesperado careo entre Terelu Campos y Bigote Arrocet, a través de una conexión en directo con la casa de ‘Secret Story’, ha sacado a la luz el importante papel que ha jugado la hija mayor de la presentadora en su última historia de amor. Aunque ambos han mantenido las formas en el cara a cara, ninguno de los dos ha dado marcha atrás en su postura. Terelu mantiene la versión dada por el clan sobre el fin de la relación por WhatsApp y el humorista no sólo lo niega sino que asegura que le envió incluso un mail en el que le explicaba en detalle los motivos por los que había decido poner fin al romance. ¿Por qué Terelu oculta la existencia de este email? y ¿Lo sacará ahora que el humorista le ha retado a que saque todas las comunicaciones que hubo entre ellos?.

Han pasado casi dos años desde que María Teresa Campos anunciara en un comunicado, leído por su hija Terelu en el programa ‘Viva la Vida’, que su relación con el chileno había finalizado, pero las heridas siguen sin cicatrizar. Prueba de ello fue la tensa charla, los reproches y las cuchilladas que se lanzaron, en directo y ante toda España, la más diplomática de sus hijas y el exnovio de la presentadora.

Al humorista no le hizo ninguna gracia que Teresa anunciara la ruptura de la relación que mantenía y que le dejara en mal lugar en las exclusivas que ella, y el resto del mediático clan, dieron a cuenta de la noticia. Mantuvo silencio hasta que, tras firmar un suculento contrato con Telecinco para participar en ‘Secret Story’, ha desmentido la versión que las Campos han ofrecido al público sobre el fin de la convivencia.

Terelu Campos: “No hay nada mejor que ser transparente con el público con el que trabajamos.

Aunque Terelu Campos lleva semanas pidiendo respeto “por su edad y su trayectoria” y que no se le haga más daño a la matriarca con este asunto, en su estreno como nueva colaboradora de ‘Secret Story’, no ha dudado en entrar de lleno en la polémica. Ayer, incluso, mantuvo un tenso cara a cara con el ex novio de su madre en directo.

María Teresa Campos y Bigote Arrocet durante su viaje romántico a Lanzarote en las vacaciones de Navidad

”A mí lo que me duele es que se diga que la dejé a través de un mensaje y que luego se hiciese público un comunicado informando de la ruptura. Considero que eso era algo muy personal”, aseguró Bigote desde el confesionario. “Estoy de acuerdo en que este tema es agua pasada, pero no lo hemos sacado nosotros dos años después ni yo he dicho una sola palabra en contra de esta persona, ni insultos ni nada. Pero el entrar en un reality implica que se le pueda preguntar. Esto no lo hemos querido nosotras porque es malo para mi madre. Y a mí la que me importa es ella”, le respondía ella por videollamada.

Aunque Edmundo reconocía que no se debía molestar a Teresita, le recriminaba a la hija de su ex pareja, que no hubiera sacado la cara por él y que se hayan permitido tantas mentiras sobre él. “Cuando hablas de comunicado, tienes que entender que sois personas públicas, se acaba la relación y tú te vas. ¿Tú sabes lo que es todos los días preguntando si seguís o no juntos? ¿Sabes lo que es eso las 24 horas del día?”, le interrumpía Terelu. “Decir en un comunicado que se ha acabado la relación, ¿qué malo tiene eso, para no seguir con especulaciones? No se puede estar viviendo un día y otro con especulaciones. Había que decírselo a las personas, porque sois públicas. Y no pasa nada, porque no es nada malo. Simplemente es comunicar para evitar la especulación, porque tú, a partir de ese momento, eras libre para hacer lo que quisieras”, añadía ella entre aplausos- “Lo natural es evitar el chismorreo en beneficio de todos”. “Si es por comunicados-contraatacaba Arrocet-, yo debería hacer dos años de comunicados por todo lo que he escuchado. Carmen ha dicho, por ejemplo, que yo abandoné a su madre por un WhatsApp y tú sabes, Terelu, que eso no es verdad”.

El WhatsApp de la discordia y el mail en el que Bigote explica a Terelu los motivos de la ruptura

Hasta ahora, Terelu había asegurado que guardaba en su teléfono un mensaje que mandó a Edmundo al día siguiente de que éste dejase la casa de su madre. En él, ella le rogaba que se comunicase con Maria Teresa para dejarle claro que no volvería con ella, y que no fuesen ella o el chófer de María Teresa, los que le confirmasen a ésta la ruptura. Según Terelu, a su mensaje, el argentino le respondió “Ya he escrito a tu madre” y en eso se basa para asegurar que la dejó vía WhatsApp.

Terelu Campos en ‘Sábado deluxe’

“Tú sabes que yo no he abandonado a Teresa por un WhatsApp”, insistía el argentino. “Yo ya he dicho lo que tenía que decir. Tú dices que tienes los mensajes y yo tengo esos mensajes”. Él vuelve a negarlo y es entonces cuando le pide que enseñe a la audiencia todos los WhatsApp: “Tú los tienes, enséñalos cuando quieras”.

“La dejaste así y lo sabes, pero ya está hecho. Y te voy a decir una cosa, Edmundo, a mí no me llames mentirosa porque no lo soy y tengo toda la conversación. Le enviaste un mensaje y lo hiciste porque yo te lo pedí” -decía Terelu enfadada-. Yo no hubiera hablado de los mensajes como no he hecho en dos años. Tu te quejas de que se hable ahora pero eres tú el que me nombras a mí, y le dices a Jorge Javier en la primera gala que Terelu lo sabe”

Edmundo Arrocet y Terelu Campos, cara a cara por primera vez tras su ruptura con María Teresa: "No me llames mentirosa"#SecretGala1

https://t.co/u5raOIauEi — Telecinco (@telecincoes) September 16, 2021

“Terelu, tú tienes el WhatsApp enterito, y tú me dijiste ‘por esto y por lo otro’”. Pero Terelu no daba su brazo a torcer y aseguraba que esas conversaciones entre ambos se habían producido antes. “¿Qué dices Terelu?, que no mientan y no digan que yo he dejado a Teresa por WhatsApp”-seguía insistiendo el humorista

“¡Tú a mí no me dejes por mentirosa!-estallaba Terelu. Fue entonces cuándo el concursante de Secret Story sacó a la luz la existencia de una nueva prueba, hasta ahora desconocida, que también estarían en manos de la madre de Alejandra Rubia: un correo electrónico en el que se detallan las causas que habrían provocado que Edmundo rompiera con Maria Teresa.

“Tú tienes un correo mío, en el que te dije porque yo dejaba a la mama..., para que voy a seguir-se arrepentía Bigote tras la revelación-, mejor dejamos el tema.” Aunque Terelu no negó la existencia del mail, no quiso entrar al envite. “Claro que me lo dijiste a mí, ¡sí! y tú me comentaste a mí el motivo, por supuesto. Pero es absurdo meterse en una discusión absurda- continuaba sin querer dar más explicaciones sobre el contenido del mail en el que Bigote argumentaba los motivos por los que rompía el noviazgo con su madre. ¿Qué se explica en ese mail que Terelu Campos ha ocultado a todos y por qué?