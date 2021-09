Terelu Campos tiene nueva ‘pareja’: así es Juanma Castaño, el presentador que la ha conquistado en ‘Masterchef Celebrity’

Egos TV

Tensión

Ya ha dado comienzo la sexta edición de ‘Masterchef Celebrity’ y lo ha hecho por todo lo alto. Los fogones han sido encendidos por unos comensales de lujo gracias a un casting de lo más exquisito que ya está dando mucho que hablar.

Terelu Campos ha sido una de las grandes protagonistas en la noche de este lunes. La hija de María Teresa ‘comparte’ concurso junto al presentador deportivo Juanma Castaño. Las redes sociales no han tardado en comentar la “tensión sexual” que se apreciaba entre ambos en un primer momento. Pero lejos de ser así, la pareja culinaria ha vivido un momento de lo más tenso en el inicio de la gala justo cuando Terelu se disponía a probar uno de los platos que este había cocinado: “Tú ten en cuenta también de donde vienes. Tu pasado es tu pasado«, deslizó Juanma. Unas palabras que no sentaron nada bien a la madre de Alejandra Rubio: “¿A que te valoro el plato como una mierda?” afirmó tajante.

Juanma Castaño y Terelu Campos en 'Masterchef Celebrity' FOTO: TVE

Juanma quiso pedirle disculpas a su compañera pero pese a sus buenas intenciones la situación terminó empeorando: “No quería decir eso. Quise decir que tus novios en la primera cita no te harían una lubina con pasta de patatas”. Terelu, como no podía ser de otra manera, no quiso callarse: “¿Pero tú qué tienes que decir de mis novios? No, pero a lo mejor me hacían cosas mejores”, contestó haciendo honor a su peculiar sentido del humor.

Juanma Castaño no le está haciendo churros a Terelu. Que le den el delantal negro directamente.@MasterChef_es #MCCelebrity pic.twitter.com/MIGvFiaw3i — WONDER ARAN 🏳️‍🌈 🏳️‍🌈💚💜🔻 (@tzantzi) September 13, 2021

Sea como fuere, es una realidad afirmar que Juanma y Terelu darán mucho que hablar durante esta sexta edición, y no se descarta que según vaya avanzando ‘Masterchef Celebrity’ la trama entre ellos sea cada vez más comentada. ¿Encontrará Terelu Campos de nuevo el amor en televisión?