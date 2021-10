Rocío Carrasco planta cara a Gloria Camila: su inesperada reacción a la demanda

Gente

Justicia

Desde que se estrenó la serie documental de Rocío Carrasco se ha estado especulando sobre un posible acercamiento entre la protagonista y su hermana pequeña, que habría reflexionado sobre todo el calvario que narra en el reportaje. Nada más lejos de la realidad, la semana pasada se dio a conocer que Gloria Camila quiere llevar a la heredera universal de la Jurado a los tribunales por los documentos privados de Rocío Jurado que, según se ha insinuado, podría mostrar en la segunda temporada del formato de La fábrica de la tele. La joven de origen colombiano alegó que se estaba produciendo una “intromisión ilegítima en los derechos personales fundamentales de su madre”, según publicó la revista ‘Diez Minutos’.

Rocío Carraco prefirió no pronunciarse sobre este asunto, aunque sí lanzó un dardo a su hermana asegurando a la prensa que “no hay que ponerse tan nervioso. Demasiados nervios veo”. De estas declaraciones hace ya una semana, y por aquel entonces la primogénita de la Jurado ya tenía un as guardado bajo la manga. Según ha publicado ‘Look’, sus abogados han conseguido suspender la cita judicial prevista para este viernes en la que se suponía que la esposa de Fidel Albiac entregaría a la jueza los escritos y documentos de su madre, tal y como solicitó Gloria Camila.

Rocío Carrasco en una imagen reciente FOTO: Gtres

El equipo de letrados de Rocío Carrasco ha alegado que no existe razón alguna por la que su representada debe entregar los documentos de su madre que legítimamente le pertenecen en calidad de heredera universal. Además, se expone que Gloria Camila no especifica en su demanda a qué escritos se refiere y se recalca una “falta de fundamento, legitimidad y razón legal” en la denuncia de la joven actriz. De momento, no se ha establecido otra fecha para la vista suspendida, y será la magistrada quien decida cómo actuar a partir de ahora. Lo único claro aquí es que la guerra entre Gloria Camila y su hermana sigue más viva que nunca.