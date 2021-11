Exclusiva | Karmele Marchante lo tiene claro: “Rocío Carrasco es una sumisa de Fidel y él le dice todo lo que tiene que hacer”

Famosos

El nombre de Karmele Marchante es uno de los más reconocidos del periodismo, más concretamente dentro del mundo de la farándula en la década de los 90. Su sinceridad y sus comentarios ácidos hicieron de ella uno de los rostros habituales de la pequeña pantalla. Tanto es así que durante años hizo disfrutar al público como colaboradora de ‘Sálvame’, lugar que decidió dejar atrás tras todo el daño que vivió en el programa producido por ‘La Fábrica de la Tele’.

Karmele Marchante en una imagen de archivo FOTO: Gtres

Karmele ha hablado largo y tendido con ‘La Razón’ sobre diferentes asuntos. En primer lugar, sobre cómo se enfrenta a su vida en la actualidad, sobre sus nuevos proyectos, y cómo no, sobre un tema que conoce muy bien y que está de plena actualidad: el conflicto Antonio David VS Rocío Carrasco y todo lo que ello engloba.

“Yo respecto a este tema soy bastante crítica, porque aquí hay muchas luces y muchas sombras, pero no estoy ni con la marea azul ni con la fucsia”, comienza diciendo. Ella, que conoció muy bien a Rocío Carrasco cuando esta era adolescente, asegura que “ha ido de mal a peor” con el paso de los años. Lo cierto es que si hay una persona con la que Karmele Marchante se ha mostrado especialmente crítica es con Fidel Albiac, marido de la hija de Rocío Jurado: “Rociito se ha criado en un ambiente desestructurado y, además, es una mujer sumisa a Fidel. Durante un tiempo fue sumisa con Antonio David y es siempre sumisa a quien le dice lo que tiene que hacer y a Fidel. Él administra su dinero y el es el que corta y pincha”, desliza a este periódico.

Karmele Marchante y Rocío Carrasco en 'Tómbola' FOTO: Tómbola

Esto no es savia nueva para la audiencia, ya que hace tan solo unos meses ella se mostró muy dura en su postura, tanto con el actual matrimonio como con el propio Antonio David. Además, Marchante cuenta con su propio canal de Youtube, el cual utiliza para comentar los aspectos más llamativos del mundo rosa. A pesar de que no cuenta con muchos suscriptores ni visualizaciones, es interesante conocer la opinión de alguien que vivió en primera persona todo este mediático y polémico asunto.

Karmele confiesa que desde hace algún tiempo “no ve Telecinco” y que se informa de todo lo que pasa a través de la prensa escrita y también de Twitter. Su etapa como trabajadora de ‘La Fábrica de la Tele’ ya forma parte del pasado y lo tiene claro: “Lo he superado pero me costó mucho porque se me hizo mucho daño. Me maltrataron, me hicieron bullying, tenía un subdirector acosador, etc...”. La periodista no mantiene ningún tipo de relación con los colaboradores del programa, y que tan solo habla de vez en cuando con algunas personas del equipo de redacción: “Ni tengo ni nunca tuve relación con la gente del plató porque había mucha falsedad y maldad y era algo que no me interesaba”.

Centrada en su rutina, Karmele Marchante vive a caballo entre Madrid y Barcelona. A la Ciudad Condal acude todas las semanas como colaboradora de la TV3, donde hace actualidad y política. Ahora, para sorpresa de algunos, se encuentra inmersa en la publicación de su nuevo libro, sobre el que por el momento no puede dar más detalles. Y aunque vive sola como ha hecho siempre, ha confesado que “hay alguien que ocupa su corazón”