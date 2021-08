David Valldeperas y su nuevo varapalo sentimental tras el huracán Rocío Carrasco

Famosos

Pérdida

David Valldeperas atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida. El presentador y director de ‘Sálvame’ se ha enfrentado este fin de semana a un nuevo varapalo sentimental que nada tiene que ver con las críticas recibidas tras la docuserie de Rocío Carrasco, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’.

La cosa va mucho más allá de la televisión. Y es que el catalán ha perdido hace unos días a una de las personas más importantes de su vida: su madre. Mareta, así se llamaba, ha fallecido a los 90 años de edad. Así lo ha comunicado él mismo a través de sus redes sociales, donde ha compartido un bonito mensaje de cariño y amor: “Esta foto representa uno de los muchos homenajes que me brindó a lo largo de su vida. Nos encantaba perdernos por ahí y hablar de nosotros. Me colmó de mimos, atenciones, cariño y amor. Soy uno de sus tres productos. No sé si muy perfecto pero enormemente satisfecho de como me moldeó durante años para ser como soy. Gràcies Mareta per tot. El món serà diferent a partir d’ara. T’estimo!”.

Esta publicación cuenta con más de 12.000 ‘me gustas’ y 1.250 mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, entre los que, como no podía ser de otra manera, se encuentran sus compañeros y amigos de ‘Sálvame’. Carlota Corredera, María Patiño, Anabel Pantoja o Alonso Caparrós son tan solo algunos de los rostros del formato de Telecinco que han querido brindarle su apoyo públicamente. Otro de los mensajes importantes que hay que destacar es el de Xoan Viqueira, la que fuese su pareja durante casi diez años: “La vida te pone delante personas a las que es imposible olvidar y la Lluiseta es una de ellas. Me siento tremendamente afortunado de haber compartido con ella y con una de sus personas favoritas muchos momentos, porque si hay algo con lo que me quedo de ella es con sus ganas de vivir y poner alegría a la vida. Te quiero Mirlet y sabes que en todas tus vidas me tendrás a tu lado”, ha escrito el creativo.