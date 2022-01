Antonio David y Mónica Pont, muy unidos, denuncian la actitud de Jorge Javier Vázquez: “Abusó de su poder y perdió la profesionalidad”

Antonio David Flores ha sorprendido a sus más de 100.000 suscriptores de ‘Youtube’ con un nuevo directo en el que ha contado con la compañía de conocidos ‘youtubers’ y defensores de la ya conocida ‘marea azul’. Bajo el título “Las perio-listas de ‘Sálvame’”, el ex guardia civil y el resto de invitados han debatido sobre la praxis y el tipo de periodismo que ejercen rostros del formato de Telecinco como Carlota Corredera o María Patiño. Un programa de más de dos horas y media de duración que en apenas unas horas ya cuenta con más de 100.000 reproducciones.

Para sorpresa de algunos de los usuarios presentes durante este directo que ha tenido lugar durante la noche de este domingo, la actriz Mónica Pont ha querido aportar su granito de arena para apoyar al que es y ha sido su amigo durante muchos años. “Me apetecía retomar ese clip de Jorge Javier Vázquez en el que se ve cómo te atacaba, te humillaba y menospreciaba cuando él estaba empoderado. Ahora que él estaba casi dándole la mano a Dios, cayó, y creo que era justo poderle hacerle ver a la gente que cuando uno está arriba no se lo debe de creer porque en cualquier momento baja a los infiernos”, ha comenzado diciendo Antonio David a una Mónica decidida a expresarse desde México, donde reside en la actualidad.

Antonio David y Mónica Pont FOTO: Youtube

“Yo conocí a Jorge Javier hace muchísimos años, y él me pidió entrevistas varias veces para la revista ‘Teleindiscreta’. Yo se las concedía todas y muy bien. Parece ser que en un evento yo no le saludé, según se comenta entre bambalinas, y eso se lo guardó todo este tiempo y siempre lo tuvo dentro. Cuando me tuvo en plató se despachó a gusto”, cuenta la protagonista, quien nunca había querido pronunciarse antes sobre este asunto.

“Yo creo que uno no tiene que perder el referente de quién es y de dónde viene porque hoy estás arriba y mañana estás abajo. Uno tiene que ser coherente, y cuando entrevistas a un personaje no tienes que perder el norte ni el respeto hacia la persona que está dando audiencia a tu programa. Jorge Javier abusó del poder, perdió la profesionalidad y nunca se disculpó. Recuerdo que aquel día fui a mi casa llorando porque me sentí atacada”, concluye ante los mensajes de apoyo de todos los presentes en este directo en el canal de Youtube de Antonio David.