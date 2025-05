La surfista Lucía Martiño, plantada por su prometido: “Me ha roto en millones de pedazos”

Lucía Martiño es un nombre afín a otro tipo de crónicas, pues suena con fuerza en el mundo del deporte, especialmente del surf. La surfista asturiana también se dio a conocer hace unos años por mantener una supuesta relación con el cantante Dani Martín. Ninguno de los dos se pronunció al respecto y lo suyo cayó en el olvido. Ahora la deportista regresa a los titulares por tristes circunstancias y es que el mundo se le ha venido encima al sufrir un duro revés amoroso.

Laura está atravesando uno de los peores momentos de su vida y así ha querido hacérselo saber a sus seguidores de las redes sociales. Está buscando consuelo, pues su prometido acaba de dejarla plantada. Philip Roe estaba llamado a ser su marido, pues hincó rodilla en el suelo y le pidió matrimonio. Todo estaba perfilándose para el gran día, pero la oscuridad llegó cuando el novio ha roto con ella de manera inesperada. Pero también, según ha denunciado, de la peor forma, lo que le ha obligado a emitir un contundente comunicado explicando lo sucedido.

Lucía Martiño, destrozada tras romper con su prometido

Hacía tan solo tres meses que se produjo la pedida de mano y ahora se habla de ruptura. La surfista ha querido compartir con sus seguidores este doloroso revés, después de hacerles partícipe de cada día feliz: “Al igual que os compartí mi felicidad hace tres meses anunciando que el hombre de mi vida me pedía matrimonio, os comparto ahora que el mismo hombre ha roto de repente ese compromiso de la peor forma que se puede dejar a alguien a quien ‘quieres’, la cual no se la deseo a nadie”, se desahogaba rota de dolor con sus fans.

La surfista Laura Martiño Gtres

El comunicado emitido por Laura no explica el motivo exacto por el que su prometido ha decidido romper su relación, pero sí lo mucho que le ha destrozado: “La vida puede que tenga algo bueno preparado para mí, aunque en este momento me haya roto en millones de pedazos, que serán muy difíciles de reconstruir. Todo pasa por algo, aunque a veces es difícil aceptar que confiamos nuestra vida, nuestro corazón a personas que quizá no merecen la pena. Menos mal que tengo a mucha gente que me quiere de verdad a mi lado, ahora me queda ser fuerte y seguir adelante con los que de verdad cuento”, continúa la surfista, dispuesta a refugiarse en sus seres queridos para reconstruir su corazón roto.

Laura Martiño se ha armado de valor para contarle al mundo lo que ha sufrido. Una ruptura amorosa siempre es dolorosa, más cuando estás enamorado y más aún cuando hay planes de futuro en firme como una boda. Se despide en su comunicado reconociendo que “han sido unos años muy bonitos en Tenerife, ya lo sentía mi hogar, pero ahora tengo que estar cerca de los míos, porque los necesito a mi lado. Después de dos días que han sido una pesadilla, mañana viajo a Madrid por trabajo y espero, aunque me cueste, sacar mi mejor sonrisa”, zanjaba con dolor la surfista. Ha recibido muchas muestras de cariño por parte de sus seguidores, que le han demostrado que no está sola, que no es la única en pasar por el mismo trance y, aunque parezca difícil, un día encontrará la paz en medio de tanto revuelo.