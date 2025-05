El mensaje secreto de Mar Flores a Terelu Campos que separa aún más a las mediáticas consuegras

Es una petición categórica, un mensaje no hecho público que marca el límite entre las “consuegras”. Una persona muy cercana a Mar Flores, y que también tiene buena relación con Terelu Campos, hizo llegar a esta última el deseo de la primera de que ni se le ocurra utilizarla en sus declaraciones públicas, tanto en televisión como en sus exclusivas en revistas. Y nos desvelan que el enfado de la Flores es supino. Por eso rehúye el encuentro, público y privado, con Terelu. Es muy lista y sabe que lo más probable es que se filtre a la prensa…



Mar huye del universo mediático creado por la familia de su nueraAlejandra como alma a la que persigue el demonio. Tiene muy claro que si alguien tiene que contar cosas al demonio de su vida privada debe ser ella misma y no la hija o la nieta de la fallecida María Teresa Campos.

Terelu Campos De viernes



Ya hemos adelantado que Mar ha exigido a su hijo Carlo que cuando ella vaya a su casa a ver a su nieto no esté presente Terelu. Nunca fueron amigas, y ni compartir la condición de abuelas de un mismo nieto las ha acercado. Parece tarea imposible unirlas por el bien de las dos familias. Tampoco quiere coincidir bajo el mismo techo con su ex marido, Carlo Costanzia, abuelo del bebé. Su matrimonio no acabó bien y no se hablan desde hace años. La reconciliación es imposible.



Todos esperamos impacientes el bautizo de la criatura. El morbo que despierta pensar si se verán las caras las Campos con los Costanzia y los Flores. ¿Limaran asperezas unos y otros en un día tan especial o se agudizará aún más si cabe el cisma entre las tres familias? Es toda una incógnita.