Victoria Federica: la novia era ella

Victoria Federica de Marichalar y su novio, Jorge Bárcenas, se plantaron ayer en el «photocall» del desfile Atelier Pronovias 2023 para desmentir los rumores sobre su supuesta crisis. Demostrando que se encuentran más unidos que nunca, la pareja del momento dio muestras de complicidad cuando la prensa les preguntó sobre sus planes de boda. La influencer y el DJ viajaron hasta la capital catalana para conocer como invitados de excepción la nueva colección de la firma nupcial, enmarcada en la Barcelona Bridal Fashion Week (BBF), que se celebra desde el pasado miércoles hasta hoy, sábado, en la fira Montjuic. Una edición marcada por las creaciones de varios artistas y la ilusión de volver a reencontrarnos presencialmente después de dos años en formato digital debido a la pandemia de la Covid-19, en la que se han dado cita casi 300 firmas nacionales e internacionales para conocer las tendencias de esta temporada, y que tiene como especial protagonista a Pronovias.

La pareja hizo en todo momento oídos sordos a las habladurías que han inundado la prensa rosa durante esta semana desde que el programa «Ya son las ocho» anunciara una «gran crisis» entre ambos «desde hace unas dos o tres semanas». Pero Vic y el DJ posaron juntos, sonrientes y tan enamorados como nos tienen acostumbrados desde el inicio de su relación. Asimismo, ambos disfrutaron de la colección Versailles desde el «front row». Con gran atención intercambiaron pareceres sobre los brillantes diseños de Alessandra Rinaudo; lo que no sabemos es si quizás alguno de estos logró conquistar a la nieta de Don Juan Carlos para una posible y futura boda con su chico.

Victoria Federica de Marichalar y Borbón FOTO: Toni Albir EFE

Un espectacular desfile que abrió y cerró la modelo Esther Cañadas, ya recuperada de la enfermedad inmunológica que la confinó en casa durante cinco años y convertida en mamá. Lo que supone su reaparación como modelo tras una década alejada de la pasarela española: «La verdad es que ha sido un placer, lo estoy disfrutando muchísimo. Siempre me ha gustado mi trabajo pero retomarlo ahora desde otro punto de tu vida, me hace disfrutarlo más. Ahora lo aprecio de otra manera, antes era más una vorágine». Confesó que se trataba de un momento «especial» para ella. Aunque vestida de novia, y tras dos matrimonios fallidos, por el momento la top model no contempla volver a pasar por el altar en un futuro: «son cosas de la vida que quién sabe qué pasará...».

Además de la hija de la Infanta Elena y el DJ, este «front row» lo completaron otros rostros VIP como la socialité Carmen Lomana, Irene Rosales, Alejandra Prat, Elena Galera, Michelle Salas, Guillermo Lasheras, Agustina Palma y Pau Ramis, entre otros; así como la influencer Alex Rivière, Lucía Villalón y Silvia Zamora.