Diego Arrabal anuncia que Kiko Hernández atraviesa su mayor crisis con ‘Sálvame’ por difundir una foto suya con un amigo

Diego Arrabal continúa sorprendiendo a sus seguidores con las informaciones que comparte en su canal de ‘Youtube’. Siempre se muestra como uno de los rostros más críticos con ‘Sálvame’ y la productora de este, ‘La Fábrica de la Tele’.

Lo cierto es que en esta ocasión el protagonista de su último directo ha sido Kiko Hernández. El madrileño fue testigo la pasada semana de cómo toda España veía en directo unas fotografías en las que aparecía el madrileño junto a sus hijas y su cuidadora, y también en compañía de un misterioso amigo (que es anónimo). Unas imágenes difundidas por el mismo programa para el que trabaja.

Kiko Hernández en 'Sálvame' FOTO: Mediaset

Casi dos semanas después, Arrabal ha contado, por fuentes conocedoras de todo este asunto, todos los detalles sobre su reacción posterior, algo que no ha dejado indiferente a nadie: “Kiko Hernández entra en tal brote con la dirección de ‘Sálvame’ que le ha echado un pulso tan fuerte, que él ya tenía que haber acudido a su puesto de trabajo y todavía no ha ido. Como sus directores y los productores no le han hecho caso, él ha llamado a la planta noble de Telecinco para que le quiten esas imágenes de la web y corten el vídeo. Hay que ser cobarde y rastrero”, comienza diciendo el paparazzi. Esas imágenes, por cierto, han sido eliminadas de la web de la cadena.

Respecto a la identidad del amigo de Kiko, el youtuber comenta lo siguiente: “Esta persona que le acompaña en ese viaje muchos sabemos quién es, pero no es una persona famosa, de hecho le han tapado hasta la cara. Es increíble el poder que tiene Kiko Hernández en la planta noble que al no hacerle caso los directores y productores... Él se ha saltado un escalón y ha amenazado con abandonar el programa”, desliza un tajante Diego Arrabal a partir de la hora y catorce minutos de la emisión de su directo, el cual se puede visionar a continuación.

“Él ahora mismo el poder que tiene es el poder de la lengua. Prefieren tenerlo calladito antes que dándole a la lengua de una esquina a otra. Y mirad hasta qué punto llega... Ellos mismos se están envenenando, y son capaces de destruirse entre ellos”, concluye Diego Arrabal, dejando atónitas a las miles de personas que le estaban viendo en ese momento.