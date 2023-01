El fenómeno Shakira provoca que Chenoa ‘se burle’ de la cobra de Bisbal

Shakira y su última canción se ha convertido en el tema más comentado de la jornada de este jueves. Sus más de treinta millones de visualizaciones en Youtube en poco más de horas y elaluvión de reacciones en redes sociales, han convertido en viral la esperada colaboración entre la cantante y el productor argentino Bizarrap, en una canción llena de dardos envenenados dirigidos a su expareja, el exfutbolista del Barcelona Gerard Piqué.

Shakira lanza en ella frases como “tanto que te las dabas de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión” o “entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música, perdón que te salpique”. Va aún más allá y no deja asomo de dudas sobre sus intenciones cuando dice “esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques” o “contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques, me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”.

Shakira y Piqué en un montaje FOTO: La Razón YouTube / EP

Compañeros de profesión de Shakira también han reaccionado con emoticonos de fuego y onomatopeyas, como Alejandro Sanz que ha dejado escapar un “Auuuu” en alusión a la frase en la que Shakira dice “una loba como yo no está pa’ tipos como tú”.

Por su parte, Chenoa ha comenzado su comentario con una de sus canciones más conocidas de desamor: “Cuando tú vas...la loba vuelve auuuuuu” que ha acompañado de un emoticono de chocar las palmas. Pero la cosa no ha quedado ahí. Y es que la argentina ha publicado un tuit asegurando que, a raíz de salir a la luz esta canción, va a seguir a Bizarrap “sin anestesia”, demostrando así que lo que ha escuchado le ha encantado.

Kobra Kai mejor más kool 🤣🤣🤣🤣 — Chenoa (@Chenoa) January 12, 2023

Un usuario de redes sociales le ha contestado al tuit diciendo que, en vez de “sin anestesia”, la canción podría llamarse “la cobra”, haciendo alusión a la famosa cobra del cantante David Bisbal cuando el almeriense y Chenoa cantaron juntos durante el reencuentro de ‘OT 1′ en Barcelona, en el año en 2016. Un comentario que ha sido muy bien recibido protagonista: “Kobra Kai mejor, más kool”, responde entre risas. Lo que no consiga Shakira...