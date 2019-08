Alba Carrillo pide a los futbolistas que dejen de acosarla tras su último desnudo

Su último desnudo en Instagram también fue protagonista en su regreso televisivo sobre todo por el mensaje que la ex mujer de Feliciano López quiso lanzar a los futbolistas: "No me escribáis que es que tengo el buzón de los mensajes directos de Instagram ardiendo... No me escribáis, que no me interesáis". Y es que, según Alba, jugadores "de primera división, segunda y de todo" se mueren por sus huesos.