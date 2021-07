Isabel II rompe con Harry por sus memorias

Gente

"Megxit"

El sorpresivo anuncio del príncipe Harry de que publicará su autobiografía en 2022 ha vuelto a hacer temblar a la corona británica y reaviva las voces críticas que piden su salida inmediata de la institución. Si bien ya se ha rumoreado en otras ocasiones, es bastante posible que esta sea la definitiva, tras el deterioro de su relación con su hermano William, su padre e incluso la propia Isabel II.

Un «tsunami de miedo». Así describe la Prensa británica cómo ha sido la reacción de la Familia Real ante el anuncio del lanzamiento del libro. Una publicación con la que Harry pretende contar de primera mano y de una forma «precisa y totalmente veraz» cómo ha sido su vida hasta ahora. «Escribo esto, no como el príncipe, sino como el hombre en el que me he convertido. He llevado muchos sombreros a lo largo de los años, tanto literalmente como de forma figurada, y mi esperanza es que contando mi historia –con los altos y los bajos, los errores y las lecciones aprendidas–, pueda mostrar que independientemente de donde nazcamos, tenemos más en común de lo que pensamos», asegura sobre su libro.

Sin embargo, los antecedentes del hijo menor de Carlos y Diana no hacen presagiar un relato amable y benévolo con su familia. Además, el hecho de que la publicación esté planeada para el próximo año, coincidiendo con el 70 aniversario del reinado de Isabel II, irritado más aún a sus familiares.

La reina Isabel II junto a Harry y Meghan Markle

Cuatro días de celebraciones

Tal es la indignación, que Harry podría quedarse fuera de las celebraciones del Jubileo de Platino de la reina por esos 70 años en el trono británico. La festividad, prevista para junio de 2022, consistirá en un fin de semana de cuatro días con un programa de eventos que incluye un desfile, fiestas callejeras así como un concierto en el Palacio de Buckingham.

Según informa la Prensa local, la propia reina optaría por que ni Harry, ni su mujer, Meghan Markle, estuvieran presentes en las celebraciones debido al profundo deterioro de la relación de su nieto con sus familiares acrecentado por la explosiva entrevista de la pareja a Oprah Winfrey. Una entrevista en la que la pareja habló de las presiones en palacio, de racismo y de salud mental.

«Desde que dejaron de formar parte de la vida de la familia real, Harry y Meghan no han dejado de reclamar por cómo han sido tratados. Tras la entrevista, las tensiones han aumentado, ya que se demostró que gran parte de lo que dijeron no es fidedigno, en el mejor de los casos», afirma una persona que prefiere el anonimato al diario británico «Daily Mirror». Pero pese a ese malestar, la web oficial de Royal.UK se actualizó este lunes para agregar oficialmente a la pequeña Lilibet Diana a la línea de sucesión real en octavo lugar, detrás de su hermano mayor, Archie, y dos detrás de Harry, quien actualmente es sexto en la fila del trono de la reina Isabel .

Por otra parte, y aunque muchos esperan que este libro pueda ayudar a Harry a corregir alguna de sus polémicas afirmaciones, «no hay mucha esperanza en que lo haga», indican también en el medio británico.

La reina Isabel II junto al príncipe Harry

¿Un segundo libro?

Tras el revuelo generado por el anuncio de este libro, que tendrá al estadounidense J.R. Moehringer como el escritor «en la sombra», se desataron otros rumores que apuntan a la publicación de otros libros, algo que el duque de Sussex no tardó en negar.

A pesar de ello, y según el periódico «Daily Mail», tras la autobiografía que se publicará a finales de 2022, estaría pensando en lanzar un segundo, aunque no lo hará hasta que fallezca su abuela, imaginamos que por lo que contaría en él. Asimismo, afirman que habría acordado la publicación de escribir hasta cuatro volúmenes.

Lo que sí se ha confirmado ya es que será publicada por la editorial Penguin Random House, que describe el libro como «una memoria íntima y sentida de una de las figuras mundiales más fascinantes e influyentes de nuestro tiempo, con el relato definitivo de las experiencias, aventuras, pérdidas y lecciones de vida que han contribuido a darle forma».

Si en enero de 2020 los duques de Sussex dejaban de formar parte de los actos públicos de la Casa Real y el pasado marzo ponían en su contra a prácticamente toda la familia tras la emisión de la controvertida entrevista con Oprah Winfrey, este libro puede acabar siendo, pues, la puntilla en una relación al borde del abismo.