Una nueva polémica salpica a Meghan Markle: su hermano Thomas, concursante de “Gran Hermano VIP”

No parece que la vida de los duques de Sussex en Montecito (California) les haya alejado del foco mediático. Una nueva polémica acecha a Meghan Markle. Su hermanastro, Thomas Markle Jr., ha fichado como concursante de “GH VIP”.

Thomas Markle Jr. se ha convertido en uno de los concursante de la nueva edición del reality que se celebra también en Australia. Tras varios meses de rumores, la incógnita se ha despejado y el hermanastro de la duquesa ha aparecido en el avance del programa que emite Channel Seven. Su participación está creando mucha expectación ya que se prevé que el concursante cuente, quizá demasiadas cosas, sobre la vida de la esposa del príncipe Harry de Inglaterra.En el avance del reality Thomas Markle Jr. no ha dudado en añadir a su currículum de presentación que es hermano de la ex actriz de “Suit” además de asegurar que ésta le aseguró a Harry que él arruinaría su vida. “Ella es muy superficial”, destaca en el comentado vídeo.

Thomas Markle, hermanastro de Meghan Markle

Habrá que esperar en cualquier caso al próximo mes de marzo en que comenzará la emisión del conocido programa. «La nueva temporada va a ser fantástica. Estamos deseando que Australia conozca a todos los habitantes que compartirán la casa este año y se descubran todas las sorpresas y novedades que trae esta edición», explica Angus Ross, director de programación de la cadena australiana, recoge ‘DailyMail’.