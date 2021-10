El nuevo desplante de los Sussex a la familia real británica

Gente

Homenaje

El próximo martes, el príncipe William celebrará en el palacio de Kensington una fiesta en homenaje a su madre, la princesa Diana, en el que habría sido su 60º cumpleaños. Una fiesta a la que acudirá la familia real británica, amigos y quienes trabajaron en sus organizaciones benéficas. Sin embargo, no asistirán ni el príncipe Harry ni Meghan Markle.

Los Sussex confirmaron el pasado fin de semana que no viajarán a Reino Unido para la celebración, aunque no han trascendido los motivos para no realizar el viaje. La última vez que el menor de los hijos de Diana de Gales viajó a su país fue en el mes de julio, para asistir junto a su hermano William a la inauguración de la estatua de Lady Di, obra de Ian Rank-Broadley.

Meghan Markle, el príncipe Harry y su primogénito, Archie.EFE/EPA/TOBY MELVILLE / POOL *** Local Caption *** 56698564 FOTO: TOBY MELVILLE / POOL EFE

La exactriz, en cambio, no regresa a Reino Unido desde marzo de 2020, cuando asistió a la misa por el Día de la Commonwealth celebrada en la abadía de Westminster. Aquel día la tensión entre los dos hermanos era evidente, como quedó reflejada en las imágenes del momento.

Quien tampoco ha vuelto a Londres es Archie, el primogéntio de los Sussex, ni la pequeña Lilibet Diana que ni siquiera ha conocido aún a su abuelo el príncipe Carlos o a sus tíos, los duques de Cambridge.