Última hora: Jaume Anglada entra en quirófano para enfrentarse a dos nuevas operaciones

La situación de Jaume Anglada sigue preocupando, y mucho, a su familia y amigos. El atropello que sufrió el pasado 7 de agosto cuando conducía con su moto ha supuesto un shock para todos. El amigo íntimo del Rey Felipe VI fue arrollado por un vehículo que conducía un joven de 20 años que triplicaba la tasa de alcohol permitida, que iba en dirección contraria y que, además, se dio a la fuga, incurriendo en un delito mayor de omisión de socorro. Mientras se determina su responsabilidad y su horizonte judicial, el cantante sigue luchando por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Son Espases de Mallorca.

Desde el centro hospitalario se ha vuelto a emitir un parte médico para perfilar su situación, dejando claro que se encuentra estable dentro de la gravedad. Continúa necesitando cuidados intensivos, mientras se le va despertando poco a poco del coma al que fue inducido para controlar su evolución y asegurar su recuperación. Al comprobarse esta evolución favorable, los profesionales que atienden su caso han decidido ya fijar en el calendario dos operaciones de vital importancia a las que será sometido en los próximos días.

Jaume Anglada y sus inminentes visitas al quirófano

A sus 52 años, el artista mantiene en vilo a muchos, como a los propios Reyes Felipe y Letizia desde sus vacaciones privadas en Grecia. Mantienen contacto directo con la mujer del cantante, Pilar Aguiló, además de seguir la actualidad que marcan amigos íntimos que desvelan detalles de su evolución, así como los partes médicos emitidos por el propio centro en el que se encuentra hospitalizado. Así se dio a conocer que estaba en coma inducido o que ha tenido que pasar ya por quirófano, como así sucedió cuando se le extirpó el brazo.

Julián Aguirre informando del estado de Jaume Anglada Y ahora Sonsoles Verano

Ahora tiene nuevas citas para ponerse en manos de los cirujanos. Jaume Anglada será intervenido este 13 y 14 de agosto, tal y como han detallado desde el hospital. Tendrá que enfrentarse a una operación de mandíbula y otra de cadera, mientras que subrayan que su estado es “estable dentro de la gravedad”. Cierto optimismo comienza a invadir a la familia del cantante, después de que se hayan comprobado cierta evolución y se le esté despertando del coma inducido. Así lo explico su amigo Julián Aguirre desde el programa ‘Y ahora Sonsoles Verano’ de Antena 3, donde recalcaba que “va a tardar mucho en recuperarse”.

“Está mal, la familia está mal, los amigos estamos mal. Le están despertando poco a poco, haciéndole preguntas muy obvias como hasta cuántos hijos tiene. No sé hasta dónde puedo contar algo, pero a veces no contesta de la manera acertada”, deslizaba el amigo de Jaume Anglada en plató. También adelantaba que este mismo miércoles 13 de agosto tenía prevista la operación de cadera, “una de las múltiples roturas que tiene en el cuerpo y va a salir adelante”. Estaba convencido de ello, aunque habla de la gravedad de su estado, con un “traumatismo craneoencefálico” que preocupa a los médicos.