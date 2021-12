Meghan Markle, contra Andrés de Inglaterra

Meghan Markle podría ser llamada a declarar como testigo en la demanda civil conta el príncipe Andrés de Inglaterra, presentada por la presunta víctima de abusos, Virginia Roberts Giuffre.

David Boies, el abogado que representa a Giuffre en su acción legal, le ha dicho al Daily Beast que la duquesa de Sussex era alguien con quien se podía contar “para decir la verdad”. Boies también señala al mismo medio que Markle podría ser testigo porque vive en los EE. UU, por lo que está sujeta a la jurisdicción de los tribunales de norteamericanos.

También afirma que estaba siendo considerada porque ser “una estrecha colaboradora del príncipe Andrés y, por lo tanto, está en condiciones de haber visto lo que él hizo”. Y añade: “Debido a su asociación pasada con él, es muy posible que tenga conocimientos importantes y ciertamente tendrá algunos conocimientos”.

Boies enfatizó que Markle es solo “una de las personas que estamos considerando llamar a testificar, aunque aún no hemos tomado una decisión”.

El príncipe Andrés y Virginia Giuffre FOTO: La Razón

La Sra. Giuffre, de 38 años, ha afirmado que la obligaron a tener relaciones sexuales con el príncipe Andrés hasta en tres ocasiones en 2001, en la casa de Ghislane Maxwell en Belgravia, y también en las casas de Jeffrey Epstein en Manhattan y las Islas Vírgenes de EE. UU, cuando solo tenía 17 años. El príncipe niega con vehemencia todas las acusaciones hechas en su contra.

El juez de distrito Lewis Kaplan escuchará los argumentos del equipo legal del duque de York para desestimar la demanda el 4 de enero.

The Daily Beast informa que la ex esposa del duque, Sarah Ferguson, también estaba en consideración, pero sería un objetivo más difícil para la testifiación debido al hecho de que vive en el Reino Unido. Boies dijo además que “por respeto y deferencia” y debido a su edad, no había planes para llamar a testificar a la Reina.

Los abogados del príncipe Andrés quieren que se desestime la acción civil, dijeron que era “infundada” y agregaron que “el sensacionalismo y las insinuaciones han prevalecido sobre la verdad”.