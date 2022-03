Camilla Parker-Bowles cancela su última aparición pública debido a los síntomas persistentes del Covid

El pasado 14 de febrero un portavoz de Clarence House confirmó que la duquesa de Cornualles había dado positivo en Covid. Un mes después de haber superado el virus, Camilla Parker-Bowles continúa arrastrando síntomas persistentes que le han obligado a cancelar dos actos de su agenda oficial.

El lunes se vio obligada a cancelar un acto programado en el que se esperaba que ella y el príncipe Carlos se reunieran con Altos Comisionados y personal de la Secretaría de la Commonwealth. Sin embargo, finalmente apareció en el servicio del Día de la Commonwealth en la Abadía de Westminster.

La duquesa de Cornualles FOTO: NEIL HALL EFE

Según confirma la revista People, también este miércoles Camilla Parker-Bowles se ha visto obligada a cancelar su viaje a la localidad inglesa de Cheltenham, donde tenía previsto asistir a la Queen Mother Champion Steeple Chase en Cheltenham y presentar un trofeo, ya que sigue recuperándose del virus.

Al parecer, la duquesa todavía tiene tos derivada del coronavirus. “Llevo tres semanas y todavía no se me ha pasado. Mi voz de repente desaparece, y empiezo a toser y carraspear”, dijo Camilla a la revista Hello!.

Quien sí ha reanudado su agenda de obligaciones reales al 100% ha sido la reina Isabel II, que fue diagnosticada de Covid poco después de que el príncipe Carlos y Camilla dieran positivo.