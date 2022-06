La Reina Isabel II prohibió que le hicieran fotos con Lilibet, la hija de Meghan Markle y el príncipe Harry

Quinta nieta de Carlos de Inglaterra, undécima biznieta de la reina Isabel II y octava en la línea de sucesión al trono británico, Lilibet Diana nació haciendo historia y ocupando titulares en todo el mundo. Y no solo por el nombre que recibió, homenaje tanto a su abuela, la princesa Diana, como a su bisabuela, Isabel II, a quien sus más allegados y concretamente el fallecido duque de Edimburgo llamaban cariñosamente Lilibet, sino también porque ni la pequeña ni su hermano Archie han recibido el trato de Su Alteza Real. Una decisión que no tomaron ellos, sino desde el Palacio de Buckingham.

Fue el rey Jorge V, abuelo de la reina Isabel, quien estipuló que solo los primogénitos varones descendientes en línea directa a la sucesión al trono disfrutaran del título de príncipes. Una decisión por la que el príncipe Carlos, el príncipe Guillermo y su hijo George serían los únicos que actualmente disfrutarían de dicho título. Sin embargo, fue la monarca la que en 2013, modificó esta regla para que todos los hijos que tuvieran Guillermo y Kate Middleton, independientemente de su sexo, recibieran el trato de príncipes y princesas. Algo que no se contempló ni para Archie ni para Lili.

La Reina Isabel II FOTO: Ranald Mackechnie Cuenta oficial de Twitter The Royal Family/EFE

Un año después de su nacimiento, ni siquiera los paparazzi estadounidenses habían logrado una imagen de la niña con sus padres. Señal de que los Sussex han conseguido en California lo que tanto ansiaban: vivir alejados del foco mediático.

Su regreso a Londres el pasado fin de semana, para participar en algunos de los actos previstos para el Jubileo de Platino de Isabel II, ha propiciado no solo el reencuentro familiar sino también que la pequeña Lilibet haya sido presentada. El príncipe Harry y Meghan Markle organizaron el pasado sábado la fiesta de cumpleaños de la pequeña de la familia. A la celebración, que tuvo lugar en Frogmore Cottage, el hogar de los Sussex antes de mudarse a Montecito (California), acudieron no solo amigos de la pareja sino también la reina Isabel II. Según la prensa británica, la monarca prohibió al fotógrafo Misan Harriman, amigo de la familia y también quien tomó la foto del anuncio de Harry y Meghan cuando la duquesa estaba embarazada de Lili, que le tomaran fotos junto a su bisnieta. Lo que no impidió fue que se publicara la primera imagen oficial de Lilibet. Con su melena pelirroja, no se puede negar que es la viva imagen de su padre, el príncipe Harry, a una edad similar. En su primer retrato en solitario, se puede ver a la niña jugando en el césped. Lleva un vestido azul con una diadema blanca.

Ausencias notables

Aunque ninguno de los hijos de los duques de Cambridge acudieron a la fiesta, ya que estaban representando a la reina con sus padres en Gales, si estuvieron los hijos de Peter Phillips, Savannah de 11 años e Isla de 10, y los de Zara Tindall, Mia de 8, Lena de 3 y Lucas de un año.

Los duques de Sussex FOTO: NEIL HALL EFE

Los duques de Sussex se han mostrado muy agradecidos no solo por las muestras de cariño hacia su hija sino también por la donación que sus seguidores han hecho en su honor: 100.000 euros que serán destinados a la ONG fundada por el chef José Andrés, World Central Kitchen, que tiene como objetivo dar comida a la población en situaciones de emergencia y está actualmente centrado en la guerra contra Ucrania.