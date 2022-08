El terror de Meghan Markle al recordar un incendio que podría haber matado a su hijo Archie

Parece que Meghan Markle sigue decidida a menoscabar la reputación de la Casa Real inglesa. En el primero episodio de “Archetypes”, su nuevo podcast, ha contado con la intervención de su amiga, la tenista Serena Williams, a quien ha revelado un terrible episodio que se produjo cuando todavía era un papel activo de la Corona y en el que llegó a temer por la vida de su hijo Archie. Ocurrió en el año 2019, durante su gira por Sudáfrica junto al príncipe Harry. Mientras ellos visitaban el municipio de Nyanga, el pequeño se quedó a cargo de la niñera, y cuando los duques de Sussex concluyeron la cita oficial recibieron una de las peores noticias de su vida.

“Terminamos el compromiso, subimos al coche y nos dicen: ‘Ha habido un incendio en la habitación del bebé’. No puedo creer que esté hablando de esto... Acabábamos de aterrizar una hora antes, o dos. Volvimos corriendo, y nuestra increíble niñera Lauren, que nos ha acompañado desde Canadá hasta ahora, estaba llorando a mares”, recuerda una compungida Meghan Markle. Por fortuna, el pequeño Archie no se encontraba en su cuna en ese momento, porque la cuidadora decidió comer algo en el último momento y no lo acostó a su hora.

Los duques de Sussex en Sudáfrica FOTO: FACUNDO ARRIZABALAGA EFE

“Durante ese tiempo, el calentador de la habitación se incendió. No había detector de humo, alguien olió el humo en el pasillo, entró y apagaron el fuego. Se suponía que Archie tenía que haber estado durmiendo allí”, relata Meghan Markle. Su intención es hacer ver a Serena Williams el poco tacto que puede llegar a tener el personal de la Corona cuando suceden este tipo de situaciones, y es que, a pesar del gran susto que sufrieron los padres, los obligaron a seguir con su agenda oficial: “¿Y qué teníamos que hacer? ¿Salir y hacer otro compromiso oficial? Dije: ‘Esto no tiene ningún sentido’. Yo estaba como ‘¿podemos decirle a la gente lo que pasó?”.