Los gustos de la Reina Letizia que han heredado la princesa Leonor y la infanta Sofía

De la infancia y adolescencia del Rey Felipe y las Infantas Elena y Cristina no faltan imágenes donde se mostraba su vida cotidiana tanto en el Palacio de la Zarzuela como en los respectivos colegios. Y no hacían falta fechas concretas para que los ciudadanos estuvieran al tanto de las actividades y aficiones de la Familia Real. Desde las apariciones de Doña Elena en una función escolar de ballet, en el teatro Apolo de Madrid, hasta las jornadas de vela y salidas con los amigos tras las competiciones. En el caso del Príncipe Felipe, le hemos visto junto a sus compañeros de colegio disfrutar de partidos de fútbol, viajes a la Isla de Pascua junto al explorador Kitin Muñoz, en partidos de fútbol y en campamentos de verano. El heredero también se mostraba en 1999 en la televisión pública presentando varios capítulos de «La España Salvaje» que dirigía Borja Cardelus.

Se sabía que le gustaba conducir igual que a Don Juan Carlos y los deportes. La vela en verano y el esquí en invierno unía a los Reyes con sus hijos y sus sobrinos. De la Reina Sofía se sabía que le entusiasmaba la arqueología, la astronomía y el mundo esotérico que presentaba el escritor de Juan José Benítez y sus novelas «Caballo de Troya». Que lucía amuletos de la suerte y contra el mal de ojo. De hecho, ha participado en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid en reuniones privadas de especialistas con el nombre de Comité de Sabios. En ellas participaban catedráticos de filosofía, médicos, astrónomos y escritores.

La Reina Sofía luciendo varios collares FOTO: Chema Clares GTRES

Todos estas informaciones que no formaban parte de la agenda oficial se conocían y no había ningún problema para que se supieran. De estas manera, los españoles tenían una imagen ajena al trabajo institucional del titular de la Corona, su consorte y sus hijos. No existían vetos para la publicación de esas imágenes. Se facilitaba el trabajo de los fotógrafos y los reporteros que más tarde ilustraría no solo las revistas de entretenimiento sino también la parte más social de los periódicos y de los semanarios de actualidad como eran «Tiempo», «Tribuna», «Época» o «Cambio 16».

Los años fueron cambiando esta costumbre hasta desaparecer en la actualidad. No hay información sobre las actividades que no son oficiales. Ya no hay jornadas de esquí en Baqueira, ni vacaciones visibles en Marivent. A lo máximo que puede acceder la Prensa es a la participación del Rey Felipe en las regatas que llevan su título en la bahía de Palma, alguna salida a restaurantes con la Reina Letizia, Doña Sofia, la Princesa Irene. No hay más.

Doña Leonor, Sofía y las Reinas Sofía y Letizia en Mallorca FOTO: Raúl Terrel Europa Press

Sí en cambio se conocen los hobbies y gustos de la Reina Letizia que también comparte con sus hijas. Les gusta ir de compras y así se las ha visto a las tres compartiendo tarde de chicas y entrando en tiendas como Mango y Zara Home. Unas salidas en las que tratan de pasar desapercibidas utilizando mascarilla. La música también es una afición compartida. Antes de contraer matrimonio y de convertirse en Princesa, Doña Letizia solía acudir a conciertos en directo con su grupo de amigas de la televisión. Esta costumbre ya no es tan habitual, aunque si lo hace procura ir de incógnito. Lo mismo que sus hijas. Estuvieron en la actuación de Rosalía en Madrid y, días después, acudieron con su madre al concierto de Harry Styles en el Wizink Center. También han acudió al Teatro Real y a sesiones de cine y teatro de las que solo se sabe de su presencia si hay algún ciudadano las publica en las redes sociales.

Otros de los puntos en común es el deporte y el yoga. Desde hace un tiempo Doña Letizia practica escalada en su rocódromo particular de Zarzuela y parece que a sus hijas también les gusta.

Doña Sofía y Leonor han herededado los gustos de su madre FOTO: Ballesteros EFE

Lo que no es la Consorte real es futbolera y sí su hija Sofía que lo practica en el colegio. Se desconoce cuál es su equipo preferido. La aparición de la Princesa y la Infanta en el Brentford Community Stadium de Londres para apoyar a la Selección Española Femenina de fútbol ha servido para demostrar que las hijas de Felipe VI ya pueden tener agenda propia.

También se sabe que, como su madre, son seguidoras de «MasterChef». Su interés por la cocina no se queda solo ahí. En 2021 acudieron a un curso del chef Diego Guerrero en su restaurante DStage. Estuvieron un fin de semana y cocinaron un menú compuesto entre otros platos de «gelatina con cobertura de remolacha, tomate cherry curado y velas de chocolate blanco».

Confidentes

La Princesa de Asturias y la Infanta Sofía se llevan tan solo dos años y a medida que van creciendo, esa diferencia se va volviendo imperceptible, al menos, a primera vista. De hecho, en el aspecto físico, la benjamina de los Reyes Felipe y Letizia supera en altura y quizá en naturalidad a su hermana. En las apariciones públicas y no oficiales como son los posados en Mallorca, la Princesa aparece más cohibida y siempre junto al Rey. Una manera de mantener visualmente la imagen de heredera. Sin embargo, a la Infanta se la ha visto estos dos últimos años más suelta y menos pendiente de los gestos de su madre.

La Princesa Leonor y la Infanta Sofía FOTO: Raúl Terrel Europa Press

La agenda institucional de las hermanas se ha mantenido igual, aunque la primogénita tenga más relevancia en actos como son los premios que llevan su nombre. Incluso en estas apariciones donde la protagonista indiscutible es Leonor, Sofía se mantiene en la presidencia junto a los Reyes. Es una manera de mantener una igualdad que aunque no lo es de hecho, si lo es en el plano afectivo.

En la apertura de la Legislatura, en el Congreso, los diputados destacaban la complicidad de las dos hermanas, muy similar a la que mantienen su abuela, la Reina Sofía, con su hermana, la princesa Irene.