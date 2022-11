Los duques de Sussex, entre Netflix y el metaverso

El documental de Netflix sobre el príncipe Harry y Meghan Markle se emitirá en unas semanas, según afirmaron ayer fuentes cercanas a la productora. El duque y la duquesa de Sussex habrían intentado por todos los medios su retraso hasta 2023, a pesar de que el gigante de la transmisión les pagó una cifra próxima a los 100 millones de euros.

No obstante, las informaciones sobre su emisión son aún confusas en Estados Unidos, ya que aunque «Deadline» insiste en que el programa se retrasará hasta el próximo año, insistiendo en que los Sussex están «inquietos» por la reacción que ha provocado la quinta temporada de la serie «The Crown», en «Page Six» se informa de que no habrá aplazamiento y que «el espectáculo continuará» en diciembre, citando una fuente cercana al proyecto.

Su emisión, así como la próxima publicación de las memorias del menor de los hijos de Carlos III, bajo el título «Spare» –el próxmo 10 de enero–, espera que causen un nuevo revuelo en el seno de la familia real británica. Los expertos reales ya afirman que estos dos polémicos proyectos impedirían cualquier posible reconciliación de Harry con el rey o con su hermano, el príncipe William.

Fueron vanos los intentos de Harry y Meghan por incluir cambios en la serie de Netflix, con el fin de evitar un distanciamiento aún mayor con los Windsor, sobre todo, tras el fallecimiento de la reina Isabel II, el pasado 8 de septiembre.

Incluso la ex actriz sugirió que la dirección del documental recayera en manos de la cineasta de tendencia izquierdista Liz Garbus «incluso si eso significa que puede que no sea de la forma en que lo hubiéramos contado. Es bueno poder confiarle a alguien nuestra historia, una directora experimentada cuyo trabajo he admirado durante mucho tiempo, incluso si eso significa que puede no ser la forma en que lo hubiéramos contado».

Los duques de Sussex FOTO: Peter Dejong AP

Por otro lado, los duques de Sussex podrían estar explorando nuevas vías de comunicación y realidades con el objetivo de llegar cada vez a más número de personas. Para ello planean construir su propio universo de realidad virtual para acercar su labor a las nuevas generaciones y ya estarían en conversaciones con una empresa tecnológica para embarcarse en la primera «venta de tierras» del mundo en el metaverso, el próximo paso que va a dar internet.

Una réplica de la realidad

Es cierto que ya han salido a luz varios metaversos, aunque se espera que sea el llevado a cabo por Mark Zuckerberg, dueño de Meta, que aún se encuentra en desarrollo, el que domine esta nueva realidad virtual en la que los usuarios se podrán sumergir gracias a unos auriculares y entrarán en una realidad falsa que será una réplica de la vida real.

Introducirse en el metaverso sería el siguiente punto en la estrategia de los duques de Sussex para convertirse en un marca global que permitiría ver sus avatares en una variedad de entornos como juegos, reuniones de negocios o cualquier tipo de acción.

Carlos III se «deshace» de 14 caballos de Isabel II

El rey Carlos III ha empezado a tomar ya medidas basadas en una mayor austeridad de la Institución. Y por ello ha decidido vender , de momento, catorce purasangres pertenecientes a la reina Isabel II. No le ha importado demasiado el amor que su madre sentía por los caballos de carreras, a los que criaba y cuidaba. El «Daily Mail» intuye la posibilidad de que a este ritmo en tres años los establos de Sandringham se convertirán en un museo, sobre todo teniendo en cuenta el montante que se ha embolsado la familia real británica por la venta: un millón de libras (1.150.000 euros).