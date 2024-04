El curioso plan del Rey Felipe tras comprobar el estado de la Reina Sofía en el hospital

La semana del Rey Felipe VI ha sido especialmente intensa y no solo en cuestiones de agenda oficial en su papel institucional, sino también en el ámbito personal. Comenzó la semana con la misa funeral por su primo, Fernando Gómez Acebo, haciendo piña con su familia, pero pendiente de su madre, la Reina Sofía, que comenzaba a sentir molestias. Un problema médico que le obligó a ser ingresada en la noche del martes en la clínica Ruber Internacional de Madrid, aquejada de una infección en el tracto urinario que le mantiene aún bajo cuidados especializados, a la espera de la mejoría necesaria que le permita regresar al Palacio de la Zarzuela. Mientras esto sucede, su hijo ha acudido casi a diario a verla al hospital, aunque fue durante 20 minutos, como así sucedió el primer día, o nada más aterrizar en la capital tras su viaje a Canarias junto a la Reina Letizia. Pero este viernes ha reaparecido con una curiosa actividad.

El Rey Felipe VI acude a los cines Paz a ver el documental Hispanidad. David Jar David Jar Fotógrafos

Tras su última visita, en la que el Rey Felipe VI ha asegurado que su madre “está muy bien, animada y con ganas de que le den el alta” y poder recuperar la normalidad en sus días, él mismo parece intentando hacerlo por su lado. Así lo ha hecho con una inesperada reaparición por las calles del centro de Madrid, acudiendo al estreno del documental ‘Hispanidad’, obra del productor José Luis López-Linares, con el que ha posado sonriente a las puertas del Cine Paz, en la céntrica calle Fuencarral de la capital.

El monarca ha ofrecido su imagen más tranquila y natural, a su llegada a los cines madrileños, en torno a las 18 horas de la tarde. Lo hacía charlando con el artífice del documental, que estrena lo que vendría a ser la segunda parte de ‘España, la primera globalización’, con la que ya conquistó a la crítica el pasado 2021. Con su actitud, ha ayudado a despejar la posible preocupación por la salud de su madre, aún ingresada en la clínica a la espera de mejoría, aunque desde Casa Real ya confirman que su evolución es “rápida y favorable”. Algo que él mismo ha confirmado en sus visitas, como así ha hecho también su sobrino, Pablo Urdangarin, al ser preguntado por su abuela a su llegada al aeropuerto de Barcelona.

El Rey Felipe VI acude a los cines Paz a ver el documental Hispanidad. David Jar David Jar Fotógrafos

Lo curioso de este plan de viernes tarde del Rey Felipe es que este acto no estaba registrado en la agenda oficial ofrecida por Casa Real. Aunque no ha tenido reparo alguno en posar sonriente ante los medios junto a López-Linares y ha saludado a las autoridades y organizadores del evento, que han acudido al estreno del documental, lo cierto es que este acto podría considerarse de índole privado. De ahí que el soberano haya decidido sacar de su armario su outfit menos regio, aunque no llegase a ser informal. Se decantó por lucir unos pantalones de corte chino en color azul marino, combinado con una camisa blanca a rayas que no terminó de abotonar y una chaqueta en tono gris marengo, pese a las altas temperaturas de la jornada.